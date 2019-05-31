Экс-глава штаба Путина в четвертый раз возглавил рейтинг богатейших ректоров 31.05.2019, 17:52

Фото: vedomosti.ru

В прошлом году Владимир Литвиненко занимал 122-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов РФ.

Самым богатым ректором в России вновь оказался бывший научный руководитель президента РФ Путина Владимир Литвиненко. Об этом сообщает российское РБК со ссылкой на декларации доходов ректоров российских вузов.

Возглавляющий Горный университет Санкт-Петербурга Литвиненко уже четвертый год подряд лидирует в списке самых богатых ректоров. По официальным данным, в 2018 году он заработал почти 240 миллионов российских рублей, сообщает Крым.Реалии.

Кроме около 7 миллионов заработной платы за работу ректором Горного университета, Литвиненко также получил дивиденды от компании "ФосАгро", в которой ему принадлежит почти 20 процентов акций. В 2017 году бывший научный руководитель российского президента РФ заработал немного больше – около 250 миллионов.

Вторым в списке самых богатых ректоров России оказался руководитель РАНХиГС Владимир Мау, который заработал более, чем в два раза меньше Литвиненко – около 107 миллионов рублей. За ним следует возглавляющий Всероссийскую академию внешней торговли (ВАВТ) Сергей Синельников-Мурылев. Его доход составил почти 60 миллионов.

Ректор Высшей школы экономики, депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов занял четвертое место, заработав 53 миллиона рублей. При этом ректор МГУ оказался лишь на 17-й позиции: Виктор Садовничий задекларировал доход в 18,5 миллиона.

В ноябре 2016 года издание "Деловой Петербург" опубликовало статью "Схемы горного короля". В ней говорилось о том, как территории и здания стоимостью около 7 миллиардов рублей переходили от Санкт-Петербургского горного университета в собственность людей, близких ректору Владимиру Литвиненко. Позднее организация "Трансперенси Интернешнл Россия" сообщила, что на землях, выделенных для университета, якобы построили элитное жилье.

Литвиненко подал в суд, который признал, что часть сведений в статье о нем не соответствует действительности, и постановил, что "Трансперенси" должно выплатить ему пять миллионов рублей. С "Делового Петербурга" взыскали четыре миллиона, авторов материала об имуществе ректора – еще один миллион. Изначально Литвиненко оценил причиненный ему ущерб в 50 миллионов рублей.

Литвиненко был сопредседателем избирательного штаба президента Владимира Путина в Петербурге. Будущий глава РФ в 1997 году защищал свою кандидатскую диссертацию в университете, который он возглавляет. Дочь Литвиненко Ольга в интервью заявила, что Путин писал свою диссертацию не сам. Она также обвиняет своего отца в связях с криминальной средой.

В прошлом году Владимир Литвиненко занимал 122-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценило его состояние в примерно 850 миллионов долларов.