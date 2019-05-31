Белорусам на заметку: Когда ехать «на закупы» в Польшу в июне 1 31.05.2019, 17:58

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Шопинг-календарь, благодаря которому можно спланировать поездки в Польшу.

К неторговым воскресеньям в июне добавится ещё один нерабочий день. «Вечерний Гродно» подготовили шопинг-календарь на июнь, благодаря которому можно спланировать поездки «на закупы» в Польшу.

Неторговыми днями в июне будут четыре воскресенья — 2, 9, 16 и 23, а также четверг, 20 июня, Праздник Тела и Крови Христовых (Boże Ciało). Таким образом, сделать покупки в воскресенье можно будет только 30 июня.

Запрет на торговлю по воскресеньям в Польше вводят постепенно. В 2018 году рабочими были два воскресенья в месяц, с 1 января 2019 года рабочим осталось только одно воскресенье ежемесячно, а с 2020 года запрет коснётся всех воскресений, за исключением семи ежегодно. Запрет на торговлю по воскресеньям не распространяется на пекарни (в случае если их основное занятие — торговля свежей выпечкой), кондитерские, автозаправки, цветочные магазины, сувенирные лавки, киоски, в том числе на почтах, вокзалах, в аэропортах, а также на магазины, в которых в этот день за прилавком будут находиться их владельцы.