Два нюанса, которые помогли Семашко вновь стать вице-премьером 2 31.05.2019, 18:06

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ВЛАДИМИР СЕМАШКО

ФОТО: DELFI

Эксперт – о непотопляемом чиновнике.

В прошлом году «вечного» вице-премьера Владимира Семашко, который занимал свой пост около 15 лет подряд, диктатор назначил послом в России. После этого многие в Беларуси поспешили сделать вывод, что карьера чиновника пошла на спад.

Но накануне стало известно, что Семашко опять стал вице-премьером, сохранив при этом свой посольский статус. Теперь он является заместителем премьер-министра по вопросам отношений с Россией.

Что означает новый взлет одного из самых верных соратников Лукашенко?

– Здесь есть два фактора: один – это фактор реальный, и второй – фактор административно-пиаровский, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил политический обозреватель Валерий Карбалевич.

По его словам, реальный фактор – это то, что посол Беларуси в России всегда считался важной политической фигурой:

– Если мы вспомним, кого назначали послами в эту страну, то часто это были люди, занимавшие должности вице-премьеров. Это всегда была серьезная фигура, именно политическая. А с учетом того, что сейчас сильно активизировался процесс двусторонних отношений и увеличилось количество проблем с Россией, то Семашко, который это направление курирует, приобретает больший политический вес.

Другой фактор, по мнению Карбалевича, носит административно-пиаровский подтекст.

– Это решение должно показать России, насколько важны для Беларуси отношения с этой страной. Это в чем-то перекликается со статусом Бабича, бывшего посла Россия в Беларуси. Это означает: дескать, мы тоже считаем, что отношения с Россией для нас важны. А поэтому нашему послу мы дали вот такой статус.

По словам политолога, сегодня перед Семашко и перед всей белорусской властью стоит серьезный вызов:

– В ситуации, когда Россия предлагает объединяться в одно государство и в качестве аргумента выставляет экономический шантаж, ставит под вопрос экономические дотации Беларусь, это главная проблема, которая стоит перед официальным Минском. И, понятное дело, перед Семашко.