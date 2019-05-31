Минское «Динамо» имеет на контрактах только шесть игроков 31.05.2019, 18:12

«Динамо» также является единственным клубом КХЛ, официально не имеющим главного тренера.

По состоянию на пятницу, 31 мая, то есть ровно через месяц после открытия рынка свободных агентов в КХЛ, минское "Динамо" является единственным клубом КХЛ, официально не имеющим главного тренера. Кроме того, клуб имеет на контрактах — односторонних или двусторонних — всего лишь шесть хоккеистов: Александр Осипков, Михаил Карнаухов, Кирилл Готовец, Сергей Костицын, Александр и Сергей Малявко, передает pressball.by.

Таким образом, из всех клубов лиги у динамовцев состав на грядущий сезон укомплектован в наименьшей степени. Ближайший к "зубрам" в этом смысле является "Куньлунь", у которого есть соглашения с десятью исполнителями на регулярный чемпионат-2019/20. В целом картина по лиге выглядит так: Йокерит, Салават Юлаев — по 30 игроков на контрактах, Локомотив, Спартак — по 29, Амур — 28, Ак Барс — 26, Автомобилист, ЦСКА, Сочи — по 25, СКА — 23, Металлург, Трактор — 22, Сибирь — по 22, Барыс, Авангард, Торпедо, Северсталь — по 20, Динамо М, Адмирал — по 19, Витязь — 17, Динамо Р — 15, Нефтехимик — 13, Куньлунь — 10.