Ученые: Светловолосые женщины умнее и больше зарабатывают 1 31.05.2019, 18:30

31 мая отмечается Международный день блондинок.

Почему-то именно эти женщины более других будоражат воображение человечества. С одной стороны, их обожают и зовут замуж первые богачи мира. С другой - про блондинок сочиняют обидные анекдоты. Мы решили разобраться, почему к белокурым женщинам такое двойственное отношение? Может, пора уже отбросить все стереотипы и признать: блондинка - такой же человек, как мы с вами? Только немножко красивее.

Кого выбирают джентльмены?

Долгие годы считалось, определенно блондинок. Рецессивный (редкий) ген белокурости шепчет мужскому подсознанию: «Срочно женись! Детки красивые будут!» Однако свежие опросы все чаще показывают: блондинки больше не рулят. Ученые CityUniversity (в Лондоне) во главе с профессором психологии Питером Эйтоном взяли 1500 мужчин и показали им три фотографии одной и той же дамы, «зафотошопив» ей куафюру то в блонд, то в темный, то в рыжий цвет. 51% респондентов заявил, что больше всего им нравится брюнетка, пишет kp.ru.

Профессор Эйтон прокомментировал результаты так: да, светлые волосы исторически привлекали мужчин. Но теперь роль женщины в обществе изменилась, и мужчины ищут в подруге равноценного партнера. А блондинка ассоциируется со слабостью, «нуждаемостью», зависимостью.

Однако опросы опросами. А древние инстинкты никто не отменял. Французский психолог Николя Гуегвен из университета Южной Бретани провел эксперимент в ночном клубе. В течение 16 ночей несколько девушек меняли светлый, рыжий, шатенистый и черный парики в течение часа, а ученый подсчитывал, сколько раз каждую из них пригласили на танец мужчины. Оказалось: 127 кавалеров подошли к барышням в белокурых париках, 84 - к шатенкам, 82 - к брюнеткам и всего 29 - к рыженьким.

А как с работой?

В мужском восприятии дама со светлыми волосами - женщина в квадрате. Казалось бы, все «радости» половой дискриминации обрушиваются на нее вдвойне. Исследования показали: блондинок зажимают на службе. Например, выяснилось, что неблондинки зарабатывают больше. По заказу одной косметической фирмы социологи изучили около 6000 человек и обнаружили, что темноволосые тетеньки зашибают деньгу эффективней, чем белокурые. Среди дам с зарплатой 45 - 55 тыс. фунтов в месяц (высокой для Великобритании, в переводе на рубли это 3 млн 684 тыс. - 4,5 млн) оказалось вдвое больше шатенок и брюнеток, чем блондинок. Кроме того, 71% опрошенных мужчин признался, что брюнетистых женщин они воспринимают «более серьезно». А 76% дяденек высказали мнение, что темненькие умнее. Но исследование 2010 года, опубликованное в журнале Economics letters, опровергло предыдущие. Ученые Квинслендского технологического университета обследовали 13 тысяч женщин. И обнаружили, что у блондинок доходы на 7 процентов выше, чем у их сестер других мастей. Доктор Дэвид Джонстон, руководитель исследования, поделился мнением: «Блондинки чаще воспринимаются как более привлекательные, но при этом менее интеллектуально развитые женщины. Однако, видимо, визуальная привлекательность перевешивает все остальные качества».

И даже крашеные

Специалисты Университета Огайо совсем отправили в топку миф о глупых блондинках. Они собрали данные о 10 878 американцах обоего пола с разным цветом волос. И подсчитали: женщины со светлыми шевелюрами в среднем обладали примерно таким же уровнем интеллекта, что и все остальные. Коэффициент интеллекта у блондинок составил 103,2, у шатенок - 102,7, у рыжеволосых - 101,2 и, наконец, у брюнеток - 100,5. Выходит, блондинки не только не глупее нас с вами, но и даже поумнее!

Американцам вторят шведские ученые из Университета Бореса, опубликовавшие итоги четырехлетнего исследования более 30 000 шведов. Блондинки оказались в среднем несколько умнее. И они лучше ориентировались в пространстве. Это оказалось также справедливо для крашеных блондинок. Ученые объясняют это тем, что белокурость делает женщину более дерзкой и отважной. Она решительнее отстаивает свои границы, не соглашается быть «терпилой». И в конечном счете выигрывает.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Молода и здорова»

Психолог, автор научно-популярных книг Анастасия Пономаренко:

- Стереотип о блондинках имеет древние культурно-исторические корни. Наши предки выбирали себе жену прежде всего как продолжательницу рода. Во времена, когда химическая промышленность еще не была столь развита, светлые густые волосы означали молодость и здоровье. Ибо в силу образа жизни у большинства населения Европы с возрастом волосы темнели и истончались. То есть натуральные светлые волосы были неким маркером: я молода и здорова.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- Светлые волосы гуще темных. На голове блондина в среднем растет 150 000 волос. Это в 1,5 раза больше, чем у брюнета.

- С 1950 года численность блондинов снизилась с 49% до 14%. Согласно прогнозам, последний блондин будет рожден в Финляндии в 2202 году.

- Мужчины с разным цветом волос примерно равны между собой по уровню интеллекта.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Как я была белокурой

Однажды автор этих строк перекрасилась в блонд. Мне было особенно интересно пережить такой опыт, потому что от природы я довольно темная. Я пошла в парикмахерскую и через полтора часа обзавелась шевелюрой оттенка «нежный мед» (будто мед бывает грубый). Вскоре я переступила порог редакции, ожидая восторгов и комплиментов моему новому образу. Но каково было мое изумление, когда мою метаморфозу… не заметил ни один мужчина! Двое, правда, признали, что я стала как-то ярче смотреться: «Небось, брови выщипала?» К вечеру я призналась: «Ребята, я волосы покрасила!» На что коллеги искренне удивились: «А разве ты когда-то брюнеткой была?» Ну ё-мое! На основании этого небольшого исследования я поняла: мужчинам вообще по фигу, какой цвет волос у женщины, которую они давно и хорошо знают. Так что соблазнить мужа, поменяв колер прически, - тухлый вариант.