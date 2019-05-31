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Линас Линкявичюс: В вопросе БелАЭС компромиссов быть не может

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  • 31.05.2019, 18:35

Позиция Литвы относительно строительства белорусской АЭС после избрания нового президента не изменится.

Об этом в комментарии belsat.eu заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Мне трудно за президента говорить, но я думаю, что наша позиция довольно последовательна. Опирается на факты, на аргументы», – заявил он.

Линас Линкявичюс признал, что «где-то можно искать компромиссы». Но в вопросе БелАЭС искать компромиссы невозможно, так как это очень чувствительная тема, отметил он.

«Если в 50 километрах от нашей столицы вырастает такой объект с сомнительными нормами безопасности – какие могут быть компромиссы?» – подытожил министр.

Напомним, что во втором туре президентских выборов в Литве с большим отрывом победил экономист Гитанас Науседа. Он получил две трети голосов избирателей.


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