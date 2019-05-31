Фотофакт: На подъезде минской пятиэтажки «шедеврально» установили домофон 5 31.05.2019, 18:46

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Фото: Ольга Краевская

Трудно понять, чем обусловлено такое размещение.

Пока урбанисты спорят о том, как правильнее проложить дорожки, чтобы люди попадали из точки А в точку Б по максимально короткой траектории, домофонщики просто делают свое дело, не растрачивая ценные умственные ресурсы на всякую чепуху. На двух подъездах минской пятиэтажки по адресу ул. Платонова, 19, домофон установили прямо под трубой газопровода. Шедевром поделилась Ольга Краевская, которая недавно переехала на улицу Платонова и поразилась увиденным, пишет «Онлайнер».

Действующие домофоны спрятались под газовой трубой первого и четвертого подъездов. Трудно понять, чем обусловлено такое размещение: обычно их устанавливают на неподвижную часть металлической подъездной двери. Но в случае с хрущевкой на Платонова домофонщики решили поступить по-настоящему инновационно, да так, что не всякий изловчится нажать нужную кнопку.

Кто это сделал и когда — уже нельзя узнать. В организации, которая обслуживает домофон, нам рассказали, что установкой занималась совершенно другая фирма, кто — теперь уже не выяснить. Однако известно, что домофон появился позже трубы: в доме никогда не было капитального ремонта, а значит, и газопровод не меняли с момента его строительства.