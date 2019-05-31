Премьер Польши вручил семье новорожденной «шестерни» из Кракова ключи от автомобиля 1 31.05.2019, 18:48

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Фото: PAP/Jacek Bednarczyk

На прошлой неделе родителей и их шестерых близнецов посетили президент Польши и первая леди Агата Корнхаузер-Дуда.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретился с родителями первой в Польше «шестерни», которая родилась в Университетской больнице в Кракове, передает «Радио Польша».

«Глава польского правительства поздравил родителей – Клаудию и Шимона Мажецев – и вручил им ключи от автомобиля», - сообщила канцелярия премьер-министра в Twitter.

На прошлой неделе родителей и их шестерых близнецов посетили президент Польши Анджей Дуда и первая леди Агата Корнхаузер-Дуда.

Новорожденные получили имена: Неля, Кая, Зося, Мальвина, Тымон и Филипп. «Шестерни» рождаются крайне редко – приблизительно один раз на 4,7 млрд беременностей. В Польше такой случай произошел впервые.