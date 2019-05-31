В Бундестаге не позволили ультраправому депутату открыть офис в РФ 31.05.2019, 19:02

Бундестаг блокировал планы парламентария из АдГ.

Депутат немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд обратился к руководству Бундестага с запросом о возможности открыть персональный офис в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как член Немецко-российской парламентской группы он считает важными отношения между двумя странами. Поэтому с помощью офиса он хотел поддерживать "отношения с официальной российской властью", а также "общественными организациями и отдельными лицами".

Шлунд сообщил о своих планах директору Бундестага Хорсту Риссе в конце апреля и спросил, есть ли для них юридические препятствия.

В своем ответе Риссе отметил, что открывать депутатские бюро разрешается только там, где действует основной закон Германии. Кроме того, он указал, что поддержание связей с другими государствами Германии входит в зону компетенции федерального правительства.

В то же время открытие офиса - это "сугубо личное дело" Шлунда, но, подчеркнул Риссе, при этом он не может выступать как депутат Бундестага и использовать немецкий герб в оформлении своей деятельности.

Шлунд, который женат на россиянке, ездил в 2018 году в качестве одного из семи наблюдателей "Альтернативы для Германии" на президентские выборы в РФ.