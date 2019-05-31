Помпео: США проверяют сообщения о казни северокорейских дипломатов 31.05.2019, 19:15

МАЙК ПОМПЕО

ФОТО: REUTERS

Ранее сообщалось, что в КНДР казнили пять дипломатов из-за неудачного саммита в Ханое.

Южнокорейское издание сообщило о том, что нескольких сотрудников северокорейского МИД казнили по обвинению в шпионаже в пользу США.

Соединенные Штаты пытаются проверить достоверность сообщений о казни высокопоставленного северокорейского чиновника, который участвовал в переговорах между Пхеньяном и Вашингтоном о ядерном разоружении на Корейском полуострове. Госсекретарь Майк Помпео сказал об этом в пятницу, передает «Голос Америки».

«Мы видели сообщение, на которое вы ссылаетесь», – сказал Помпео, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции в Берлине. «Мы делаем все возможное, чтобы это проверить. Мне нечего добавить к этому на сегодняшний день»

В пятницу южнокорейское издание «Чосон Ильбо» сообщило о казни спецпредставителя Госсовета по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля и еще четверых сотрудников министерства иностранных дел КНДР. Все казненные чиновники, утверждает издание, принимали участие в переговорах об организации саммита Дональда Трампа и северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Их, по данным «Чосон Ильбо», обвинили в шпионаже в пользу США.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать сообщение южнокорейских журналистов.

«Я не буду каким-либо образом комментировать (вопросы) разведки. Могу сказать вам, что мы следим за ситуацией и продолжаем концентрироваться на нашей конечной цели – денуклеаризации (Северной Кореи)», – сказала Сандерс, общаясь с журналистами в Белом доме.