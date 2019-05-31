Футбольное минское «Динамо» осталось без тренера 31.05.2019, 19:30

Роман Пилипчук

Роман Пилипчук с помощниками покинули стан столичного клуба.

Украинский специалист Роман Пилипчук — больше не главный тренер минского "Динамо".

"В связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе, футбольный клуб "Динамо-Минск" по соглашению сторон покидает главный тренер Роман Михайлович Пилипчук", — говорится на официальном сайте клуба.

Роман Пилипчук возглавлял "Динамо" с 1 февраля 2019 года. Также команду покидают ассистенты Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук.