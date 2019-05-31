В Италии проснулся вулкан Этна 31.05.2019, 19:57

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Гора Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе.

На восточном побережье острова Сицилия в Италии активизировался самый высокий действующий вулкан Европы — Этна.

Об этом сообщает ВВС .

В течение последних дней наблюдается рост сейсмической активности.

Гора Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе. Высота Этны составляет свыше трех тысяч метров. Она расположена в густонаселенном районе.