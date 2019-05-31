Что посмотреть, не выезжая из Беларуси? 31.05.2019, 20:04

Чем в нашей стране удивить иностранцев, а чем – самих белорусов?

Чем в нашей стране удивить иностранцев, а чем – самих белорусов, куда отправиться летом, не покидая родины, и как открыть для себя неизвестную Беларусь – об этом последний в телесезоне выпуск ток-шоу «Каждый из нас» на «Белсате».

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У нас тоже есть своя пещера. Вперед, в Сахновичи! А неподалеку в Глубоком – могила Мюнхгаузена.

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Как путешествовать по Беларуси самостоятельно, рассказывает руководитель портала Holiday.by Андрей Барашко! Где находятся объекты, возведенные топовыми итальянскими, немецкими, бельгийскими, белорусскими архитекторами? Где увидеть пейзажи, которые поразят любых эстетов?