В белорусских школах 1 июня начинаются выпускные экзамены 1 31.05.2019, 20:18

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1-8 июня в белорусских школах пройдут выпускные экзамены для девятых и одиннадцатых классов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Девятиклассников ждут диктанты по белорусскому и русскому языкам, а также контрольная работа по математике. Их экзамены назначены на 4, 6 и 8 июня.

Одиннадцатиклассникам следует сдать четыре экзамена. Письменные экзамены по русскому или белорусскому языку (на выбор ученика) и математике пройдут 1, 3 и 5 июня. После этого выпускников ждут ещё экзамены по иностранному языку и истории Беларуси.

Как и в предыдущие годы, тексты и задания будут объявляться по телевидению и радио, а также публиковаться на портале Минобразования.