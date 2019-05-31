Польша является одним из лидеров производства клубники в мире 1 31.05.2019, 20:20

Беларусь является одним из главных покупателей польской клубники.

В прошлом году урожай клубники в Польше составил почти 200 тысяч тонн , из них почти 6 тысяч тонн свежих ягод и 100 тысяч замороженных отправились на экспорт, - таковы данные Главного статистического управления, передает «Радио Польша».

Польша - один из лидеров производства клубники в Европе и в мире. К ежедневное включения клубники, а также и других ягод и фруктов в меню в период сбора урожая призывали на совместной пресс-конференции министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский и главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас.

Глава аграрного ведомства Польши представил кампанию «Пора польских суперфруктов», в рамках которой фермеры продвигают разные виды фруктов и ягод. Особенно в период сбора урожая, когда они свежие и недорогие. Кампания началась с продвижения клубники, но кроме клубники польские плантаторы продвигают чернику, малину, черешню, мини-киви, черноплодную рябину.

По мнению министра Яна Кшиштофа Ардановского, клубника в Польше продается по «рациональным ценам», а главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас убеждал, что если ягода выросла «неподалеку от потребителя», то еще и необычайно полезна и представляет собой кладезь витаминов, минералов и других субстанций, положительно действующих на кровеносную систему, средце и общее самочувствие.

По данным Министерства сельского хозяйства от 28 мая, цена польской клубники в Варшаве находится в пределах 7 злотых за килограмм (1, 6 евро). Стоимость прошлогоднего экспорта клубники составила почти 9 миллионов евро. Главными покупателями польской клубники стали Голландия, Беларусь, Литва, Германия и Бельгия.