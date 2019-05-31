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Лукашенко назначил Эдгара Мартиросяна судьей Верховного суда

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  • 31.05.2019, 20:22
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Диктатор подписал очередной указ.

Александр Лукашенко назначил Эдгара Мартиросяна судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания, освободив его от должности судьи Витебского областного суда, передает nn.by.

Судьей бессрочно и председателем экономического суда Могилевской области назначен Сергей Ковалев.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.


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