Лукашенко назначил Эдгара Мартиросяна судьей Верховного суда1
- 31.05.2019, 20:22
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Диктатор подписал очередной указ.
Александр Лукашенко назначил Эдгара Мартиросяна судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания, освободив его от должности судьи Витебского областного суда, передает nn.by.
Судьей бессрочно и председателем экономического суда Могилевской области назначен Сергей Ковалев.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.