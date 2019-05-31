Гуренко вернется на пост главного тренера минского «Динамо» 2 31.05.2019, 20:31

Ранее столичный клуб покинул украинец Роман Пилипчук.

По сведениям by.tribuna.com, новым главным тренером минского "Динамо" станет Сергей Гуренко, ранее уже возглавлявший клуб. Белорусский наставник сменит на посту украинца Романа Пилипчука, который покинул "Динамо" вместе с помощниками.

Предыдущий раз Гуренко возглавил "Динамо" в мае 2017 года, а покинул клуб в январе 2019-го.

Гуренко посетил недавний матч минчан с "Ислочью" (1:0) в компании Сергея Омельянчука, который входил в штаб специалиста в "Динамо".