Видеофакт: Чиновник выпил воду с червями ради спокойствия россиян 3 31.05.2019, 20:32

Поступок чиновника жителей города Киселевск не впечатлил, и они в очередной раз призвали его провести дезинфекцию.

Заместитель мэра города Киселевск Кемеровской области Сергей Шишкин выпил воду с червями, которую жители одного из поселков принесли на встречу с администрацией. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал.

На кадрах видно, как чиновник берет в руки стакан с водой, в которой плавают черви, и полностью выпивает жидкость. Тем не менее поступок Шишкина жителей не впечатлил, и они в очередной раз призвали его провести дезинфекцию, пишет lenta.ru.

Как пишет издание «Новости Киселевска», несколько недель назад в водопроводной воде в поселке Карагайлинский завелись черви. В начале мая местные жители пожаловались в администрацию и насосно-фильтровальную станцию, однако ситуация не изменилась. Теперь в поселке ждут визита прокуратуры, Роспотребнадзора и регионального департамента ЖКХ.