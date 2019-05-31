«Мы к паводку привыкшие, но в мае?!» 31.05.2019, 20:49

Фото: Станислав Коршунов / TUT.BY

Как река оставила полешуков без урожая и заработка.

Раньше участок жительницы агрогородка Белоуша Светланы Родцевич от реки Горынь разделяло метров 200 луга. 24 мая к ним пришла большая вода — и луга не стало. Горынь подобралась к забору и подтопила капусту, а к вечеру «поплыли» огурцы в теплице. Сезон в разгаре, на рынке толпятся перекупщики, а сельчане в рыбацких сапогах спасают урожай, пишет tut.by.

Фото: Станислав Коршунов / TUT.BY

В мае природа полесских фермеров не радует: то холод, то дожди, то ветер. Только ушла вода из теплиц после ливней 17 мая, как разлилась Горынь.

— Вон у соседей наших парник. Их залило. Я хоть огурец съела из своего парника, они — нет, — рассказывает Светлана Родцевич по дороге к своему участку.

В Белоуше вода залила крайние с восточной стороны трассы Р88 участки. Те, что повыше, отделались подтопленными огородами, где пониже — вода добралась под самый дом. У Светланы Антоновны затопило две теплицы. В одной — поменьше — в воде оказались две огуречные грядки, в другой — две сотки. Кроме огурцов затопило картошку, капусту, лук. Бревна и дрова, что лежали у забора, спасал муж: вылавливал из воды и выносил на сушу, чтобы вода не унесла.

Фото: Станислав Коршунов / TUT.BY

— Думали, сенокос хороший будет. Мы кобылу держим, так сейчас негде привязать. Муж водит на участки, где пустующие дома и никто не живет. А куда ее еще вести?.. — вздохнула сельчанка.

В Белоуше говорят, что к ним большая вода приходит раз в десять лет. Исключение — 2013 год, когда по Беларуси прокатился циклон Хавьер. Тогда весной залило так, что по агрогородку катались на лодках. Светлана Антоновна вспоминает, как муж сделал для детей деревянный плот из бревен, чтобы те по участку плавали.

Вода с участков сельчан сходит, но медленно. Если во вторник большая теплица Светланы Антоновны была затоплена почти наполовину, то к четвергу — уже на треть.

— Месяцами отсюда не вылезали, выращивали. Дождались… Когда пришла пора сдавать огурцы — душа радовалась. Так нет, пришла вода и затопила. Еще и клубнику град побил вчера. Так лупило… Я думала: «Господи, у нас с этой водой только града не хватало». Еще и ливень. Я аж распереживалась, чтобы опять вода не пошла.

Фото: Станислав Коршунов / TUT.BY

У жителя Белоуши Михаила ситуация еще хуже — из 10 тепличных соток затопленными оказались восемь. Огурцы, помидоры, перцы, которые успели созреть, сельчанин собирает в рыбацких сапогах. Возле входа в теплицу воды по колено, у дальней стены — по пояс. Залило также картофельные грядки и голубику.

Фото: Станислав Коршунов / TUT.BY

— Сейчас соберем то, что успело вырасти, а что будет дальше — не знаю. Обидно, что столько сил в это было вложено. Я знакомым показываю фотографии из парника, шучу, что выращиваю в воде новый сорт огурцов, — грустно улыбается Михаил.

Фото: Станислав Коршунов / TUT.BY

В Белоуше подтопленными оказались 77 участков. На 10 подворьях вода добралась до жилых домов, сообщила председатель местного сельисполкома Ирина Пилипчук.

— Мы к паводку привыкшие. Но паводок когда? Март-апрель, когда в огородах ничего не посажено. А вот подтопления в мае никто не ожидал. Теперь получается, что пока вода сойдет, пока земля станет пригодной для посадки, уже и сезон закончится.

«Все пропадет»

Горынь — самая паводкоопасная река Брестской области. Нынешнее повышение уровня воды связано с дождями, которые прошли по северу Украины. В районе города Сарны во второй декаде мая выпало большое количество осадков, объясняет начальник отдела гидрологии «Брестоблгидромета» Михаил Козырев. В итоге в реке Случь резко повысился уровень воды. 20 мая — на 174 сантиметра. Вода из Случи пришла на белорусское Полесье. Специалисты называют это эффектом добегания волны дождевого паводка.

Фото: Станислав Коршунов / TUT.BY

28 мая уровень воды в районе гидрологического поста Викоровичи реки Горынь достиг отметки в 540 см. При этом опасной считается отметка в 530 см. По последним данным, затопленными оказалось 132 домовладения в трех сельсоветах Столинского района: Белоушском, Маньковичском, Бережновском.

— Постоянно мониторим. Пока угрозы жизни и здоровью людей нет, — заверили в Брестском областном управлении МЧС.

Уровень воды постепенно снижается, но все еще превышает опасную отметку. Когда Горынь «отпустит» огороды полесских фермеров и вернется в свои берега, никто сказать не может. Сельчанам остается только ждать и надеяться.

Фото: Станислав Коршунов / TUT.BY

Потоп на цене огурца пока не отразился: 30 мая килограмм в Белоуше принимали по 80 копеек. По предположениям местных, цена вскоре должна пойти вверх. Причина тому — неурожаи, вызванные разливом Горыни и ливнями.

— Вода от дождей хотя бы быстро уходит. У людей еще есть надежда, что останется что-то в теплицах. А там, где паводок, ничего не останется в огороде. Все пропадет, — переживает Ирина Пилипчук.