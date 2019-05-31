Цена нефти упала ниже $63 впервые с февраля 31.05.2019, 20:59

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent опустилась до $62,52.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 13 февраля опустилась ниже уровня $63. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РБК.

В 20:20 по Минску она стоила $62,98. К 20.35 по Минску она продолжила падение и упала до отметки $62.52. Накануне, 30 мая, нефть достигала минимальной отметки в $66,31 за баррель. Последний раз отметки ниже $63 нефть достигала 13 февраля, тогда котировки упали до отметки $62,69 за баррель.

Ранее в ходе пятничных торгов пятничных торгов нефть впервые с середины февраля упала ниже $64 — ее цена снизилась на 3,8%, до $63,16 за баррель.