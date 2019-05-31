Победительница «Евровидения-2012»: В Беларуси живут настоящие бойцы 1 31.05.2019, 21:02

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Фото: Антон Мотолько, TUT.BY

1 июня в Минск прилетит Loreen и выступит на Дне Швеции.

1 июня в Минск прилетит Loreen — победительница «Евровидения-2012». Вечером она выступит на Дне Швеции, гарантированно приведет всех в восторг песней Euphoria — и, словно ветер, улетит дальше. «I'm so f*cking busy», — называет крепким словцом свой сумасшедший график Лорин. Но тем не менее находит немного времени на интервью для tut.by. В нем она вспомнила о первом визите в Беларусь, рассказала о своем отношении к скандалам на «Евровидении» и той простой реакции на провалы, которой белорусам стоило бы поучиться у шведов.

С Лорин мы общаемся по телефону. Вопросов — море, времени на разговор — всего 15 минут. На заднем фоне у певицы кто-то громко разговаривает. Шумит ветер — как раз та стихия, вместе с которой она выступала на сцене «Евровидения» в Азербайджане.

— Меня хорошо слышно? Здесь очень ветрено, — предупреждает Лорин. — Я сейчас укутаю телефон в свои волосы. Думаю, так будет лучше. Хотя люди точно подумают, что я сумасшедшая. Ну и ладно, — смеется певица.

Смех у нее довольно низкий и очень глубокий (если, конечно, он умеет быть таким). Кажется, это совсем не та Лорин, которая семь лет назад исполнила в Баку песню Euphoria, получила рекордное количество баллов от зрителей и привезла победу на «Евровидении» домой, в Швецию.

Сама Лорин подтверждает: да, после победы в конкурсе многое в ее жизни очень сильно изменилось.

— Из жизни, в которой меня практически никто не знал, я попала в жизнь, где меня стали знать все. Изменилось и мое окружение. Я много путешествовала, встречалась с огромным количеством людей и работала, работала, работала.

По словам Лорин, самые важные изменения произошли с ней в духовной сфере.

— Это был период борьбы — за веру в себя и право создавать. Вокруг меня было много людей, которые не понимали, что я хотела создать. Мне постоянно говорили: «Это не сработает. Песня и то, как ты ее подаешь на „Евровидении“, никому не понравится».

Но когда ты веришь в себя, или в Бога, или в свою команду, это очень заряжает. Только тогда это будет работать. Победа для меня стала знаком, что я все делаю правильно. И что я буду делать все возможное в согласии со своей интуицией, а не наоборот.

«Когда представитель Швеции не выигрывает „Евровидение“, мы просто об этом не говорим»

— «Евровидение» — популярный конкурс в Швеции? Как много людей за ним следит?

— Я бы сказала, что вся страна следит за «Евровидением». Это самое большое шоу, которое смотрят около 4 миллионов зрителей. Может, даже больше.

— Во второй половине 2000-х Швеция не очень удачно выступала на «Евровидении»: лишь раз занимала место в топ-10. Какой была реакция шведских зрителей, когда вы победили?

— Честно говоря, невероятной. Хотя я не знала, чего ожидать. Меня никогда не волновала слава, я не знала ничего о мире конкуренции. У меня даже телевизора не было! Все-таки иногда незнание — это благо. (Смеется.)

Но реакция аудитории была очень позитивной. Я ощущала, что выступление было… каким-то правильным. Я смогла прочувствовать, что людям была нужна эта шокирующая разница. Что-то более духовное, я бы даже сказала, что-то более чистое. Мне хотелось быть натуральной, органичной и просто петь от всего сердца. Босиком, практически без косметики.

После всего этого возникла дискуссия, почему аудитория отреагировала именно так. Для себя я нашла объяснение. Когда ты видишь много всего безликого и вдруг сталкиваешься с кем-то, кто рассказывает тебе правду, ты не можешь не почувствовать это.

Перед моим участием в «Евровидении» было много обсуждений, смысл которых сводился примерно к следующему: «Шведская аудитория в основном глупая, она ничего не понимает в музыке, и вообще „Евровидение“ — это дерьмовый конкурс». Я знала, что это не так. И я думаю, люди чувствуют, когда появляется что-то настоящее, — и поддерживают это.

— А как зрители обычно реагируют, когда представитель Швеции на «Евровидении» приезжает домой с плохим результатом?

— (Задумалась.) Честно говоря, если сравнивать с другими странами, мы очень скромные и застенчивые. Когда представитель Швеции выступает на сцене «Евровидения» и не выигрывает, мы в основном просто об этом не разговариваем. Да, в комментариях люди могут зайти далеко, но никогда не переходят черту. Я никогда не видела и не читала, чтобы они говорили что-то оскорбляющее.

«Я не думаю, что „Евровидение“ — это политический конкурс, но политика имеет там место»

— Беларусь пока еще ни разу не выигрывала «Евровидение». Каждый раз, когда у нашего участника опять не получается, некоторые пытаются найти оправдание в том, что «Евровидение» — это политический конкурс. Как вы думаете, это так? Или политика — вне его?

— Не думаю, что «Евровидение» — это открыто политический конкурс. Но я бы сказала, что музыка в любом случае очень политична. У нее есть как светлая, так и темная сторона.

Музыка бывает настолько мощной, что может разъединять людей. Но в то же время в ней очень много силы для того, чтобы их объединить.

Для артиста это возможность передать через музыку свою любовь. Музыка дает разным людям возможность объединиться, проявить уважение друг к другу.

Я не думаю, что «Евровидение» — это политический конкурс, но политика там имеет место. Музыка заставляет людей задавать вопросы, вовлекает их в решение проблемы, мотивирует что-то менять. В этом и есть ее сила. Мне это ощущение тоже знакомо. Тогда, в Азербайджане, я почувствовала, как через музыку я могу дать немного надежды людям, которые находятся в трудной ситуации.

— В 2018-м Александр Рыбак из Норвегии выступил на «Евровидении» во второй раз. Думали когда-нибудь о том, чтобы тоже вернуться?

— Я люблю «Евровидение», мне нравится шоу, которое создают организаторы. В этом году оно было просто потрясающим.

Да, я хотела бы вернуться. Но только в том случае, если почувствую, что мне есть что сказать.

— Вы каждый год следите за «Евровидением»?

— Нет, не каждый. Потому что я so f*cking busy. И я все еще на 80 процентов хиппи, у которой нет телевизора. Если я не путешествую или не в студии, то просто провожу время на природе. Но в этом году я немного смотрела «Евровидение».

Фото: Антон Мотолько, TUT.BY

— И это хорошо, потому что следующий вопрос как раз о нем. В этом году на «Евровидении» было немало скандалов: демонстрация флагов Палестины, отстранение белорусского жюри от голосования, ошибки в подсчете баллов. Слышали о них?

— То, что Исландия продемонстрировала флаг Палестины, я бы не стала называть скандалом. Это было нечто прекрасное. Есть определенные вещи, о которых мы должны говорить.

Пролить свет на разницу между политикой Палестины и Израиля, найти путь решения проблемы — хотя я даже не знаю, будет ли она когда-то решена. Но я надеюсь… Когда танцоры Мадонны с флагами на спине держали друг друга за руки, это было прекрасно, поскольку показало, что любовь сильнее всего остального на свете.

На самом деле это был очень важный и сильный поступок, который позволяет понять, что есть что-то больше, чем все, — и это любовь.

Мы должны фокусироваться на общих для всех нас вещах, а не на том, что нас разъединяет. И музыка — одна из таких вещей. Мы можем говорить на разных языках, но любить одну и ту же музыку.

И, опять же, когда дело доходит до подсчета голосов, я думаю: «Боже мой, вы издеваетесь? Люди каждую минуту умирают от бедности и голода». А мы думаем про баллы…

Выиграть или не выиграть — это действительно не имеет значения. Конечно, лично для меня победа имела значение, поскольку я поняла, что это было чем-то, посланным Богом, когда ты прислушиваешься к себе и знаешь, что все будет окей. Вы, например, знаете, что я отдала свой приз продюсеру? Главное, что он до сих пор находится в моем сердце.

Когда мы поднялись на сцену, я просто отдала его продюсеру, поскольку в тот момент я просто была самой счастливой женщиной в мире.

— Вы выступали на «Славянском базаре» в 2012 году. Какие воспоминания у вас остались о том визите в Беларусь?

— На самом деле самые сильные воспоминания у меня остались не от выступления, а о людях, которых я встретила позже. В посольстве Швеции я познакомилась с некоторыми активистами, которым дала шанс рассказать о себе через мою платформу. Они поделились своими историями. (В 2012-м Лорин встречалась с правозащитниками, журналистами негосударственных СМИ и Натальей Пинчук — супругой Алеся Беляцкого, который в то время находился в заключении. — Прим.).

Лорин общается в супругой Алеся Беляцкого Натальей Пинчук. Посольство Швеции, 2012 года. Фото: Андрей Шевлюга, spring96.org

— В 2012 году Александр Лукашенко был на вашем выступлении на «Славянском базаре». Было непривычно: правитель, на вашем выступлении?

— Нет, нет, такое со мной случается постоянно. Я уже привыкла. И, честно говоря, по этому поводу я уже сильно не парюсь.

Меня, скорее, больше впечатляют люди, которые изменили свою жизнь и жизнь других людей. Для меня большая честь знакомиться с настоящими бойцами. Они — мои герои, и при знакомстве с ними я всегда нервничаю.

Мне понравилось в Беларуси. Здесь живут настоящие бойцы, а еще тут очень много лесов. (Смеется.)

— Вы стали известной, потому что победили на «Евровидении», или победили, потому что были известной?

— В первую очередь нужно сказать, что сцена — это большая чертовская иллюзия, которая приходит и уходит. В Швеции у меня уже было имя. Наверное, даже во всей Скандинавии. Но «Евровидение» представило меня всему миру. Наверное, я бы стала более известной и без конкурса, но это заняло бы гораздо больше времени. Спасибо ему за то, что оно сделало меня очень известной персоной. (Смеется.)

— Вы не только исполнительница, но еще и автор песен. Что вдохновляет вас писать музыку?

— Сперва стоит сказать, что в мире есть столько талантливых женщин-продюсеров и авторов песен. Но нам нужно больше: мы должны двигать их вперед, потому что они действительно потрясающие. Ведь в целом сейчас в музыке доминируют мужчины.

Я очень духовный человек. Я верю в душу. Мое самое большое вдохновение — это те вещи, которые происходят в моей жизни. Когда я прихожу в студию, начинается нечто магическое. Иногда даже не знаю, что я собираюсь писать, когда прихожу туда. Просто начинаю играть, сочиняю мелодию, просто какое-то чувство. И тогда, когда ты внезапно погружаешься в транс, рождается музыка. Ты начинаешь слышать звук — примерно так это работает у меня.