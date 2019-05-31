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«Основа» Таруты решила идти в Раду вместе с «Батькивщиной» Тимошенко

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  • 31.05.2019, 21:11

Также «Основа» и «Батькивщина» будут формировать совместный список кандидатов в депутаты.

Политическая партия «Основа» на внеочередном съезде приняла решение объединить усилия с партией «Батькивщина» на внеочередных парламентских выборах. Об этом в Facebook сообщил лидер «Основы» Сергей Тарута.

«Прежде всего наши партии будут объединять идеологические платформы в экономической сфере и в вопросе восстановления мира в Украине», - написал он.

Также «Основа» и «Батькивщина» будут формировать совместный список кандидатов в депутаты.

«Украинский народ заслуживает в обновленной Раде сильную и эффективную проукраинскую коалицию, нацеленную на быстрые качественные преобразования к лучшему», - подытожил Тарута.


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