Ученые нашли простой способ укрепить нашу память и ничего не забывать

31.05.2019, 21:43

Этому может помочь даже простая десятиминутная разминка.

Крепкая память – это всегда хорошо, ведь когда ничего не забываешь, ничего и не потеряешь. Ученые нашли способ «укрепить» память и сделать ее крепче.

Совместное исследование ученых из США и Японии, отчет о котором опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, показало сделать память крепче совсем нетрудно, передает aif.ua.

Исследователи (сотрудники Калифорнийского университета в Ирвайне и Университета Цукубы) установили, что десятиминутная зарядка позволяет сделать связь между частями мозга, ответственными за формирование и хранение воспоминаний, более прочным. Это продемонстрировали испытания на добровольцах, чью мозговую активность ученые отслеживали с помощью томографа.

Оказалось, что небольшой физической нагрузки вполне достаточно для того, чтобы отделы мозга, наделяют человека способностью к запоминанию информации, стали лучше функционировать. В частности, по словам исследователей, у людей сразу после разминки «интенсифицировалась взаимодействие зубчатой извилины в гиппокампе и областей коры, связанных с работой памяти».

Нейробиологи отмечают: десятиминутная зарядка дала моментальный эффект укрепления памяти. Они допускают, что физическая активность может способствовать образованию новых клеток в участках мозга, ответственных за качество памяти.