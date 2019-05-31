Помпео и Маас обсудили агрессию России против Украины 31.05.2019, 21:49

Майк Помпео

Встреча госсекретаря США и главы МИД Германии состоялся в Берлине.

31 мая на встрече в Берлине государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудили ситуацию в Украине. Об этом на совместной пресс-конференции сообщил Помпео, информирует "Голос Америки".

Госсекретарь США поблагодарил Германию за сотрудничество по вопросу "санкций, которые наказывают Россию за ее агрессию в Украине и применение химического оружия в Великобритании".

"Очень важно следить за событиями в Украине. Это также справедливо для минского процесса. Здесь нужен прогресс. Мы преодолели препятствия здесь и хотим как можно скорее установить сотрудничество на разных уровнях, в нормандской формате или на других уровнях", – заявил Помпео.

Маас отметил необходимость сотрудничества США и Германии в том числе по Украине.

"Многие конфликты и вызовы, стоящие перед нами, могут быть решены только в координации и сотрудничестве с нашими американскими друзьями, и мы намерены так делать... Это справедливо в отношении Украины", – сказал он.

Министр считает, что России нужно "немедленно предпринять конструктивные шаги... по Украине в первую очередь".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры по урегулированию конфликта ведутся в минском (Украина – Россия – ОБСЕ) и нормандском (Украина – Россия – Германия – Франция) форматах.

Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

30 мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в нормандском формате может состояться в середине июля 2019 года.

31 мая Маас сообщил, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, как "оживить" минский процесс. Он подчеркнул, что достичь мира на Донбассе можно только в рамках нормандского формата.