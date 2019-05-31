В Минске прошел показ этноодежды из Украины и Беларуси 2 31.05.2019, 22:28

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Как выглядит актуальная этноодежда двух стран?

В Минске прошел модный показ совместного белорусско-украинского проекта «Украiна. Етно-fashion», где коллекции представили белорусский бренд Historia Naturalis и украинский бренд RUTA. Редакция tut.by посмотрела, как выглядит актуальная этноодежда двух стран.

В ноябре 2018 г. на Belarus Fashion Week прошли показы Ethical fashion show, в рамках которого коллекции представили дизайнеры, работающие с темой культурного наследия, ручного ремесла и использующие экологические материалы при производстве. «Украiна. Етно-fashion» — это продолжение продвижения идеи устойчивой моды.

Белорусский дуэт Полины Вороновой и Ларисы Атамановой с 2009 года создает модную одежду из природных материалов с использованием ярких принтов.

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Новая коллекция RAYOK получила свое название от «маляванага дывана» знаменитой белорусской художницы-примитивистки Алены Киш, а идея коллекции вдохновлена непростой судьбой художницы. Сейчас ее имя ставят в один ряд с Анри Руссо, но при жизни Алена Киш скиталась по деревням Слуцкого района с красками за спиной в поисках заказов, за которые ей часто платили едой, а не деньгами. Художница изображала на коврах, висевших на стенах крестьянских домов в первой половине 20 века, яркие фантастические миры с аллегорическими сюжетами. Но ценность творчества Киш признали только после ее смерти.

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Музыку для показа коллекции RAYOK написала известная белорусская певица PALINA, которая ранее выступала под именем Полина Республика. Дефиле проходили на площадке «Дома дружбы народов» при поддержке Украинского посольства.

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Украинский бренд RUTA и дизайнер Людмила Бушинская разрабатывают одежду и аксессуары, используя натуральные материалы и ручную вышивку. Примечательно, что в коллекции широко представлена вышивка «петриковка», названная в честь села на Днепропетровщине, где родилась и оформилась ее традиция. Для нее характерен растительный и цветочный орнамент, разнообразие колористики.

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Бренд RUTA известен тем, что вошел в Книгу рекордов Украины, создав уникальную вышиванку «белым по белому», а также созданием нашумевшего красно-черного наряда — «Невеста войны», который представляла украинская участница Диана Гаркуша на конкурсе «Мисс Вселенная — 2014».

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

В Минске бренд представил весенне-летнюю коллекцию, которая называется «Нежные объятия», ее тема — энергия жизни. Коллекция сделана с использованием материалов из вискозы, хлопка, льна, в том числе белорусского.

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

— Украинцам удалось создать успешный бизнес на теме этномоды и традиций, — рассказывает организатор показа, директор Belarus Fashion Week и Белорусской палаты моды Янина Гончарова. — Украинская культура, горячий темперамент, любовь к своим корням и чувство причастности сыграло в этом решающую роль. Вышиванка для украинцев — как флаг для американцев. Каждый гражданин США чувствует, что это флаг его страны, а значит, и его. Так и с украинской одеждой: шаровары, вышиванки, сорочки, венки помогают чувствовать себя причастными к Украине, даже если человек уехал за границу. Это национальная гордость, важная часть национальной идентичности, которую никто не может забрать или изменить. В Беларуси ситуация другая: был временный всплеск интереса к вышиванкам, но он достаточно быстро прошел. Национальное самовыражение в одежде по сравнению с Украиной, по моему мнению, не так ярко выражено. Вышиванки массово не прижились, не стали коммерчески успешными, как там. Однако у нас есть ряд дизайнеров, которые работают и актуализируют белорусское наследие в одежде. А проект «Украiна. Етно-fashion» как раз призван развивать сотрудничество между двумя странами и поддерживать движение ответственной моды.

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Одежду дизайнеров можно купить в онлайн-магазинах или на Fashion Idea Festival, посвященного ответственной моде. Фестиваль пройдет в Минске 22−23 июня.