В Минске прошел показ этноодежды из Украины и Беларуси

В Минске прошел показ этноодежды из Украины и Беларуси2
- 31.05.2019, 22:28
Как выглядит актуальная этноодежда двух стран?
В Минске прошел модный показ совместного белорусско-украинского проекта «Украiна. Етно-fashion», где коллекции представили белорусский бренд Historia Naturalis и украинский бренд RUTA. Редакция tut.by посмотрела, как выглядит актуальная этноодежда двух стран.
В ноябре 2018 г. на Belarus Fashion Week прошли показы Ethical fashion show, в рамках которого коллекции представили дизайнеры, работающие с темой культурного наследия, ручного ремесла и использующие экологические материалы при производстве. «Украiна. Етно-fashion» — это продолжение продвижения идеи устойчивой моды.
Белорусский дуэт Полины Вороновой и Ларисы Атамановой с 2009 года создает модную одежду из природных материалов с использованием ярких принтов.
Новая коллекция RAYOK получила свое название от «маляванага дывана» знаменитой белорусской художницы-примитивистки Алены Киш, а идея коллекции вдохновлена непростой судьбой художницы. Сейчас ее имя ставят в один ряд с Анри Руссо, но при жизни Алена Киш скиталась по деревням Слуцкого района с красками за спиной в поисках заказов, за которые ей часто платили едой, а не деньгами. Художница изображала на коврах, висевших на стенах крестьянских домов в первой половине 20 века, яркие фантастические миры с аллегорическими сюжетами. Но ценность творчества Киш признали только после ее смерти.
Музыку для показа коллекции RAYOK написала известная белорусская певица PALINA, которая ранее выступала под именем Полина Республика. Дефиле проходили на площадке «Дома дружбы народов» при поддержке Украинского посольства.
Украинский бренд RUTA и дизайнер Людмила Бушинская разрабатывают одежду и аксессуары, используя натуральные материалы и ручную вышивку. Примечательно, что в коллекции широко представлена вышивка «петриковка», названная в честь села на Днепропетровщине, где родилась и оформилась ее традиция. Для нее характерен растительный и цветочный орнамент, разнообразие колористики.
Бренд RUTA известен тем, что вошел в Книгу рекордов Украины, создав уникальную вышиванку «белым по белому», а также созданием нашумевшего красно-черного наряда — «Невеста войны», который представляла украинская участница Диана Гаркуша на конкурсе «Мисс Вселенная — 2014».
В Минске бренд представил весенне-летнюю коллекцию, которая называется «Нежные объятия», ее тема — энергия жизни. Коллекция сделана с использованием материалов из вискозы, хлопка, льна, в том числе белорусского.
— Украинцам удалось создать успешный бизнес на теме этномоды и традиций, — рассказывает организатор показа, директор Belarus Fashion Week и Белорусской палаты моды Янина Гончарова. — Украинская культура, горячий темперамент, любовь к своим корням и чувство причастности сыграло в этом решающую роль. Вышиванка для украинцев — как флаг для американцев. Каждый гражданин США чувствует, что это флаг его страны, а значит, и его. Так и с украинской одеждой: шаровары, вышиванки, сорочки, венки помогают чувствовать себя причастными к Украине, даже если человек уехал за границу. Это национальная гордость, важная часть национальной идентичности, которую никто не может забрать или изменить. В Беларуси ситуация другая: был временный всплеск интереса к вышиванкам, но он достаточно быстро прошел. Национальное самовыражение в одежде по сравнению с Украиной, по моему мнению, не так ярко выражено. Вышиванки массово не прижились, не стали коммерчески успешными, как там. Однако у нас есть ряд дизайнеров, которые работают и актуализируют белорусское наследие в одежде. А проект «Украiна. Етно-fashion» как раз призван развивать сотрудничество между двумя странами и поддерживать движение ответственной моды.
Одежду дизайнеров можно купить в онлайн-магазинах или на Fashion Idea Festival, посвященного ответственной моде. Фестиваль пройдет в Минске 22−23 июня.