Сергей Рутенко: Кулеш и Королек поведут за собой сборную Беларуси 31.05.2019, 22:13

Сергей Рутенко

Они могут пополнить ряды белорусов, которые выиграли Лигу чемпионов.

Бывший гандболист сборной Беларуси Сергей Рутенко порассуждал о перспективах игроков "Виве" Артема Королька и Владислава Кулеша, передает pressball.by.

- Впервые после вас белорусские гандболисты — в решающей стадии Лиги чемпионов, причем сразу два. Это передел или только начало?

- Я думаю, это первый шаг. Я очень рад за них! Ребята очень достойные и талантливые. У нас есть еще больше молодежи. И это ответ тем, кто утверждает, что мы стоим на месте. Нужно просто больше работать и, конечно, должна присутствовать спортивная удача. Я буду в Кельне очень сильно болеть за двоих наших парней Артема Королька и Влада Кулеша. Надеюсь, что они в составе "Виве" пополнят ряды белорусов, которые выиграли Лигу чемпионов. Они хорошо играют.

- Почему тогда в сборной не получается так здорово играть и тащить команду? Как это вы делали, забрасывая регулярно свои 7-10 мячей. Нехватка опыта?

- Много говорят, что Кулеш уже не молодой. А хочу в оправдание Влада сказать. Если сравнивать со мной, то я в сборную Беларуси вернулся на другом уровне совершенно. Я с ним много раз разговаривал на эту тему. Ему еще только предстоит прочувствовать эту ответственность, что ему нужно стать лидером, от которого вся команда ждет заброшенных мячей. И он сам это понимает. Влад очень переживает, что у него не получилось здорово сыграть за сборную в последних матчах. Но к нему все придет, поиграв в такой команде, как Кельце в Лиге чемпионов. Если еще провести параллели. Когда я пришел в сборную, поколение Шиловича, Никуленкова, Пуховского было похожим. Я с ними разговаривал тоже. И только после каких-то очень удачных игр мы начинали все понимать, что можем играть и наравне бороться с грандами. К сожалению, этого нельзя объяснить словами. Надеюсь, Кулеш и Королек поведут за собой сборную. Да и сегодня они показывают хорошую игру, — цитирует Рутенко пресс-служба Parimatch.