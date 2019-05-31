«Белавиа»: В Лондон, Рим и Париж за 36 евро 31.05.2019, 22:56

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Фото: tut.by

Авиакомпания распродает билеты на лето.

Авиакомпания Belavia распродает билеты по ряду направлений на летние месяцы. В Лондон, Рим, Париж и другие города можно улететь за 36 евро, пишет 34travel.me.

«Белавиа» ввела такие экспериментальные дешевые тарифы минувшей осенью. При условии покупки не менее, чем за 45 дней до вылета, билеты можно было взять со скидкой до 75 %. Но тогда акция действовала до окончания действия зимнего расписания.

Сейчас возможные даты путешествия — с 1 июня по 31 августа 2019 года. По правилам акции, максимальный срок пребывания – один месяц. Когда закончится акция, неизвестно. Количество билетов зависит от их доступности.

Все варианты недорогих перелетов из Минска (цены в одну сторону):