Что происходит в визовых центрах стран ЕС? 4.05.2019, 8:08

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Минчане возмущаются в интернете сложностями получения шенгенской визы.

Польские и литовские шенгенские визы оказались наиболее востребованными у белорусов. Так, на днях появилась информация о больших очередях и проблемах при регистрации на получение виз именно этих двух стран, пишет «Белсат».

Минчане возмущаются в интернете сложностями получения шенгенской визы.

«На сайте меня выбивало, сейчас я просто пришла по живой очереди. Мне страшно, наверное, ничего не успею», - говорит Дарья.

В конце-концов минчанка попала в визовый центр, но заплатила 25 рублей за подачу документов без предварительной записи.

Чаще всего белорусы получают польские и литовские визы. Консульства этих стран выдали белорусам более 400 тысяч виз прошлым летом.

Всего белорусы получили более 600 тысяч шенгенских виз.

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