Что происходит в визовых центрах стран ЕС?
- 4.05.2019, 8:08
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Минчане возмущаются в интернете сложностями получения шенгенской визы.
Польские и литовские шенгенские визы оказались наиболее востребованными у белорусов. Так, на днях появилась информация о больших очередях и проблемах при регистрации на получение виз именно этих двух стран, пишет «Белсат».
Минчане возмущаются в интернете сложностями получения шенгенской визы.
«На сайте меня выбивало, сейчас я просто пришла по живой очереди. Мне страшно, наверное, ничего не успею», - говорит Дарья.
В конце-концов минчанка попала в визовый центр, но заплатила 25 рублей за подачу документов без предварительной записи.
Чаще всего белорусы получают польские и литовские визы. Консульства этих стран выдали белорусам более 400 тысяч виз прошлым летом.
Всего белорусы получили более 600 тысяч шенгенских виз.
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