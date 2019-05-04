закрыть
4 мая 2019, суббота, 8:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Что происходит в визовых центрах стран ЕС?

  • 4.05.2019, 8:08
  • 1,150

Минчане возмущаются в интернете сложностями получения шенгенской визы.

Польские и литовские шенгенские визы оказались наиболее востребованными у белорусов. Так, на днях появилась информация о больших очередях и проблемах при регистрации на получение виз именно этих двух стран, пишет «Белсат».

Минчане возмущаются в интернете сложностями получения шенгенской визы.

«На сайте меня выбивало, сейчас я просто пришла по живой очереди. Мне страшно, наверное, ничего не успею», - говорит Дарья.

В конце-концов минчанка попала в визовый центр, но заплатила 25 рублей за подачу документов без предварительной записи.

Чаще всего белорусы получают польские и литовские визы. Консульства этих стран выдали белорусам более 400 тысяч виз прошлым летом.

Всего белорусы получили более 600 тысяч шенгенских виз.

На видео смотреть с 4.50


популярное за неделю

Мнение

Совбез и деньги
Совбез и деньги Ирина Халип
По итогам своей миссии Бабич получит повышение
По итогам своей миссии Бабич получит повышение Алексей Венедиктов
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали Валерий Карбалевич
Унижение
Унижение Лилия Шевцова