16-летней хавбек «Минска» заинтересовал чешскую «Викторию» 4.05.2019, 8:28

Фото: footbik.by

Тайсир Адамчик может пополнить ряды команды из Пльзени.

16-летний полузащитник «Минска» и юношеской сборной Тайсир Адамчик рассказал о том, что у него есть возможность уехать в чешскую «Викторию», пишет footbik.by.

– Знаю, что скоро ты уедешь в пльзенскую «Викторию».

– Точно ничего не могу сказать, эти вопросы клубы решают между собой. Но знаю, что у чехов интерес ко мне есть. Просто существуют разные нюансы, которые нужно решить, в том числе с УЕФА.

– Ты же раньше был на просмотре в «Виктории»?

– Да, два раза ездил. И впечатления у меня остались только самые лучшие. Все-таки скорость футбола совсем другая, тренировки более интенсивные, насыщенные. В Чехии очень много внимания уделяется технике, работе с мячом. И когда вернулся в Беларусь, стал быстрее во время тренировок и игр думать.

– Насколько помню, за «Викторию» ты даже успел провести несколько спаррингов?

– Да, один из них – против «Дубровки» из третьего дивизиона. Вышли мужички с пузиками, любители. Но играли они довольно неплохо, хотя мы все равно победили.

– Уже тогда хотелось остаться в Европе?

– Конечно. Да я считаю, что чем раньше вырвешься из белорусского футбола, тем лучше. Как только предлагают — соглашайся. В Беларуси тяжело прогрессировать. Но пока приходится мириться, что в Европе нам до 18 лет нельзя принимать участие в официальных матчах, – сказал Адамчик.