Павел Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк» 21 4.05.2019, 9:26

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Павел Климкин

Фото: ANADOLU

Министр иностранных дел Украины предлагает альтернативу российской пропагандистской акции.

Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на призыв телеканала "Интер" провести в Киеве акцию "Никто не забыт. Ничто не забыто" аналогичную российской акции "Бессмертный полк", сообщает "Украинская правда".

Свое мнение по этому поводу Климкин изложил в Facebook.

"Правильная идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении", - написал он, комментируя предложение писателя Андрея Куркова выйти на улицы с портретами погибших за Украину на Донбассе, пропавших без вести в оккупированном Крыму и политзаключенных, которых Россия держит в тюрьмах.

Напомним, белорусские власти разрешили проведение акции "Бессмертный полк".