«Отношение Лукашенко к хоккею вызывает отторжение даже у политически нейтрального человека» 10 4.05.2019, 9:36

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Почему белорусам трудно болеть за свою национальную сборную?

В рамках спецпроекта «Салiдарнасцi» «Дуэль» два автора с разных позиций комментируют выступление хоккейной сборной в дивизионе 1А чемпионата мира.

Семен Печенко: Почему я перестал следить за игрой сборной

Стартовую игру белорусов в столице Казахстана я смотрел несколько минут. На табло был счет 4:3, который я ошибочно отнес в зачет литовцам. В голове мелькнула злорадная мысль написать в фейсбуке о том, что будет еще праздник и на нашей арене — на следующем рождественском турнире.

Поняв свою ошибку, я не ощутил особой радости от победы наших. Как, собственно, не удивился бы и проигрышу от команды-аутсайдера.

Потом была победа над венграми, а затем и над словенцами, а радости все не было. И тут я задумался над причинами своего равнодушия к успехам белорусской сборной.

Признаюсь, что уже несколько лет весьма поверхностно слежу за игрой белорусов. Я практически перестал интересоваться новыми именами в команде, изменениями в тренерском штабе.

Наверное, все дело в усталости. Я начал болеть за сборную в 1996-м, когда наши хоккеисты боролись за право играть с лучшими дружинами мира. Первая олимпиада в Нагано и выход в четвертьфинал турнира, благодаря победам над немцами и французами в отборе. Во втором отборочном этапе были встречи с грандами: Канада, Швеция, США — вот она, мечта! И хоть во всех тех играх мы проиграли, как и в одной четвертой россиянам, сборная вселяла надежду. Казалось, что у наших парней все впереди.

Олимпиада 2002-го, сенсационная победа над шведами. Последние минут десять мы с друзьями-студентами смотрели без звука, не выдержав пафоса комментатора Новицкого. Финальный свисток, радостный ор, разлетающийся по всему общежитию, гул из соседнего корпуса. Толпа, несущаяся в магазин, чтобы отметить, огромная очередь в ночнике, восторженные объятия на улицах ночного Гродно…

Потом были годы качелей — вылет в первый дивизион. И снова здравствуй, элита! И опять вылет. Несмотря на те неудачи, надежда не угасала. Скорее, наоборот. Казалось, вот-вот…

Позже пришло ощущение, заранее простите, стабильности. Белорусы прочно поселились в элите, впереди маячил домашний чемпионат мира. И он, наверное, стал последним турниром, на котором я смотрел все игры нашей команды.

Все чаще игра сборной становилась причиной для разбора полетов при участии хоккеиста №1. Прошли времена, когда попадание в одну группу с швейцарцами, немцами или французами воспринималась, как подарок судьбы, даривший надежду на выход из группы. Где сегодня мы, а где немцы, завоевавшие серебро на зимней олимпиаде в 2018-м.

Возможно, прозвучит непатриотично, но мне не хочется снова переживать когда-то увиденное: снова дивизион I, снова борьба за право выйти на лед с теми, с кем мы уже играли на протяжении последних четырнадцати лет. Да и не видится в сегодняшних условиях предпосылок для рождения нового чуда.

Сергей Синица: Почему я продолжаю следить за игрой сборной

Любовь к белорусскому хоккею в последние годы неизбежно означает боль. И дело не только в результатах сборной, но и в сопуствующих обстоятельствах.

Гипертрофированное отношение Лукашенко к этому виду спорта способно вызвать отторжение даже у политически нейтрального человека. «Гуляць у хакей – наш казачны лёс», – еще лет 10 назад. С тех пор эти игры, часто закулисные, изрядно осточертели. Тем более, за что у нас не берутся, как за образцовый проект, на выходе – хоть в хоккее, хоть в сельском хозяйстве – как правило, получается как с коровами.

И всё же национальная сборная – это особый случай. Она не виновата, что стала заложницей спортивно-политических амбиций и неумелого руководства.

Да, начиная с 2016 года, хоккейная сборная Беларуси принесла своим поклонникам массу разочарований. И непонятно, когда эти смутные времена закончатся. Тень надежды мелькнула во время недавнего юниорского чемпионата мира, на котором наши ребята обыграли финнов и чехов. Но это лишь эпизод, который вполне может не оказаться переломным. В любом случае пока нам остается довольствоваться победами над теми, кого еще вчера за соперников не считали.

Легко любить команду, когда она на подъеме. Оставаться вместе с ней в трудные дни куда сложнее. Но некоторые это делают в куда более безнадежной ситуации, чем у нас.

Сборная Беларуси начала турнир в Казахстане с побед, но на форумах её громили по полной программе и предпоследними словами. Сборная Венгрии там же проиграла сначала корейцам, а потом нашим. Однако посмотрите, как вели себя ее болельщики после поражения в матче с белорусами. Венгерский сектор спел вместе с игроками национальный гимн, а затем проводил их аплодисментами…