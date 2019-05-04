«Невидимая сила всех толкала вперед» 1 4.05.2019, 10:11

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Как крымские татары прорвали кордон оккупантов и встретили Мустафу Джемилева.

Пять лет назад, 3 мая, тысячи крымских татар отправились на пункт пропуска «Армянск» встречать своего национального лидера Мустафу Джемилева. В тот день Джемилев направлялся в аннексированный Крым после того, как российские власти запретили ему въезд на полуостров. Колонна активистов прорвалась через «живой щит» российского спецназа и направилась к пункту пропуска пешком. Там люди смогли встретиться с Мустафой Джемилевым, но в Крым его не пропустили, и он был вынужден вернуться в Киев. О происходившем в тот день Крым.Реалии поговорили с крымскотатарским активистом Мустафой Османовым, который вместе с сыном и супругой был участником событий 3 мая 2014 года.

Мустафа Османов вспоминает: пять лет назад его поразило количество российских силовиков, которые были направлены на «Турецкий вал» для контролирования ситуации. По его словам, крымскотатарских активистов ждали десятки людей в военной форме без опознавательных знаков, чьи лица были скрыты под масками.

«Тогда еще в черте города силовиков было не очень много, то есть когда мы собирались, такого тотального контроля не ощущалось. Когда мы пришли к «границе», увидели «живой щит» людей в военной форме, и они уже не пускали нас дальше. У них в то время не было формы с опознавательными знаками, к тому же Россия открещивалась, что на полуострове присутствуют российские военные. Они просто говорили, что проход и проезд закрыт. С одной стороны стояли наши соотечественники, с другой стороны находились эти военные. Некоторые из людей старались поговорить и объяснить этим военным, что это – территория Украины и что мы имеем право передвигаться по этой земле беспрепятственно», – рассказывает Османов.

Фото: reuters

Отвечая на вопрос, что именно побудило людей прийти на встречу с Мустафой Джемилевым, активист говорит: «Мы были уверены в своей правоте. Мы не нарушали закон и требовали у противоположной стороны – кем бы они ни были – соблюдать законы нашего государства тоже».

В результате крымским татарам удалось прорвать кордон российских силовиков. Но когда тысячи людей переходили административную границу, российский спецназ начал стрелять в воздух. «Мы знали, что где-то за силовиками должен быть Мустафа Джемилев, и люди, которые стояли на дорожном полотне, прорвались. Да, было жутковато, потому что мы не знали, что военные могут сделать еще. Но я не помню, чтоб кто-то из народа тогда испугался, развернулся и ушел. Мы были настолько уверены в своей правоте, что вот эта невидимая сила всех толкала вперед», – вспоминает Османов.

Фото: reuters

После прорыва через пункт пропуска активисты встретились с лидером крымскотатарского народа. «Он (Джемилев – прим.) был, конечно, очень рад, что народ так реагирует. Он чувствовал, что мы едины и что все правильно понимаем. Когда стало ясно, что его не пропустят, Мустафа-агъа попросил всех встречающих вернуться на полуостров», – рассказывает Мустафа Османов.

Османов вспоминает: когда активисты вернулись назад, к пункту пропуска, где они несколькими часами ранее прорвали «живой щит», туда уже была стянута военная техника: «Стояли танки и БТРы, проход был перекрыт, но для выхода оставили небольшой участок. Каждого возвращающегося в Крым снимали на камеры».

Фото: reuters

Мустафа Османов добавляет, что часть военной техники была заблокирована на пути к Армянску: «Нашелся десяток отважных женщин, которые просто не пропустили военную технику через село Межводное. Они прекрасно понимали, куда направляется вся техника, вышли и заблокировали им выезд». Среди них была и супруга Мустафы Османова, Зера.

Наказание за «прорыв»

Участников событий 3 мая начали преследовать российские власти в Крыму. Пятерых крымскотатарских активистов обвинили в нападении и применении силы к бойцам бывшего украинского спецподразделения «Беркут».

Первым по этому обвинению был арестован Муса Абкеримов. Затем через суды прошли Рустем Абдурахманов, Таир Смедляев, Эдем Эбулисов и сын Мустафы Османова Эдем Османов. Их обвинили в нападении на бойцов «Беркута» 3 мая и осудили по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса России (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), приговорив к штрафам и условным срокам от 1 до 2 лет. «3 мая сын шел впереди и один из силовиков российских перед ним упал. И это в суде представили потом, как будто Эдем его ударил», – уверяет Мустафа Османов.

Эдем Османов пробыл в Симферопольском СИЗО один месяц и шесть дней – его выпустили из изолятора под поручительство. Приговор Османову-младшему был вынесен 7 декабря 2015 года в подконтрольном России Армянском городском суде – его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса России, и приговорили к одному году лишения свободы условно. Суд посчитал, что 3 мая 2014 года Османов нанес повреждения российским силовикам. Его отец считает это наказание необоснованным – по его словам, на пункте пропуска «Армянск» 3 мая 2014 года не было представителей российской власти: «Там стояли люди без опознавательных знаков, документов, они не представлялись, они не выглядели и не вели себя как представители властей».

Уголовное дело возбудили и в отношении самого Мустафы Джемилева. В 2016 году Наталья Поклонская, которая тогда возглавляла российскую прокуратуру Крыма, заявила, что Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал лидера крымских татар как «одного из организаторов блокады Крыма».

По ее словам, уголовное дело в отношении Джемилева возбуждено «по ряду статей за совершение нескольких преступлений». Но какие именно это статьи и «преступления», российские власти не разглашают. С 2016 года Мустафа Джемилев объявлен в России в федеральный розыск.

«Нормальная реакция на оккупацию полуострова»

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что «прорыв» админграницы между аннексированным Крымом и материковой частью Украины 3 мая 2014 года был «нормальной реакцией соотечественников на российскую оккупацию полуострова».

«Это была нормальная реакция соотечественников на то, что оккупант решает: кому жить, а кому – не жить в Крыму. Это было нормальное выражение возмущения», – сказал Джемилев в комментарии журналистам.

Фото: reuters

По его словам, многие крымские татары и сейчас готовы повторить свой поступок 2014 года.

«Многие из тех, кого привлекли к ответственности, говорили, что если нужно будет, то они еще раз это повторят. Дух народа практически не удалось сломить. Но, повторюсь, сейчас проводить такие акции просто невозможно», – добавил он.

Так же считает и Мустафа Османов. Несмотря на то, что события 3 мая 2014 года напрямую коснулись его семьи, он признается: сегодня поступил бы так же.

«Я на сто процентов знал, что я прав, я до сих пор так считаю. Более того, народ, чтоб доказать свою правоту, думаю, повторил бы все это еще раз. Потому что мир держится не на силе, а на правде», – сказал он.