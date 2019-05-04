У украинского пенсионера в Черниговской области нашли склад боеприпасов 4.05.2019, 10:15

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ФОто: facebook.com

С таким арсеналом можно вести активные военные действия.

В пятницу, 3 мая, в городе Прилуки Черниговской области сотрудники правоохранительных органов в гараже местного пенсионера, бывшего военного, обнаружили большой арсенал боеприпасов.

Как передает censor.net, об этом на странице в Facebook сообщает заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Вчера вечером в Прилуках работники полиции Черниговщины во время проведения обыска в гаражном помещении, которое принадлежит пенсионеру - бывшему военнослужащему ВСУ, изъяли немалый арсенал - 9 ящиков (175 шт.) с гранатами Ф1, запалы к ним и множество патронов калибром 7.62мм в 49 цинках.

С таким арсеналом можно вести активные военные действия.

Этот бывший кладовщик, пожалуй, до пенсии готовился заранее - привык во времена службы "нести все в дом", в частности, оружие и боеприпасы, поэтому сделал свой маленький собственный склад, чтобы постоянно чувствовать себя "на службе"", - написал он.