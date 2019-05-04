SpaceX запустила корабль Cargo Dragon к МКС 3 4.05.2019, 10:33

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Космический корабль доставит на МКС продовольствие и оборудование для научных экспериментов.

Компания SpaceX запустила ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции, сообщает «Медуза».

Запуск был осуществлен в 2:48 субботы по местному времени (9:48 по московскому времени) с космодрома на мысе Канаверал. Прямую трансляцию запуска ведут SpaceX и NASA.

После отделения первой ступени Cargo Dragon успешно вышел на орбиту, а Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Космический корабль доставит на МКС продовольствие и оборудование для научных экспериментов. Стыковка с МКС запланирована на 6 мая.