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SpaceX запустила корабль Cargo Dragon к МКС

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  • 4.05.2019, 10:33
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Космический корабль доставит на МКС продовольствие и оборудование для научных экспериментов.

Компания SpaceX запустила ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции, сообщает «Медуза».

Запуск был осуществлен в 2:48 субботы по местному времени (9:48 по московскому времени) с космодрома на мысе Канаверал. Прямую трансляцию запуска ведут SpaceX и NASA.

После отделения первой ступени Cargo Dragon успешно вышел на орбиту, а Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Космический корабль доставит на МКС продовольствие и оборудование для научных экспериментов. Стыковка с МКС запланирована на 6 мая.


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