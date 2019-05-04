SpaceX запустила корабль Cargo Dragon к МКС

SpaceX запустила корабль Cargo Dragon к МКС3
- 4.05.2019, 10:33
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Космический корабль доставит на МКС продовольствие и оборудование для научных экспериментов.
Компания SpaceX запустила ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции, сообщает «Медуза».
Запуск был осуществлен в 2:48 субботы по местному времени (9:48 по московскому времени) с космодрома на мысе Канаверал. Прямую трансляцию запуска ведут SpaceX и NASA.
После отделения первой ступени Cargo Dragon успешно вышел на орбиту, а Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.
Космический корабль доставит на МКС продовольствие и оборудование для научных экспериментов. Стыковка с МКС запланирована на 6 мая.
Liftoff! https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/IaHMvakoX7— SpaceX (@SpaceX) May 4, 2019
Dragon is on its way to the International Space Station! Capture by the @Space_Station crew set for early Monday morning pic.twitter.com/oGs4IrBW9h— SpaceX (@SpaceX) May 4, 2019