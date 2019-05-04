Доклад: Преследование христиан в мире - почти на уровне геноцида 1 4.05.2019, 10:49

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Фото: Daily Express

Политкорректность отчасти повинна в том, что эта проблема не поднимается в СМИ.

Преследования христиан в некоторых регионах мира почти достигает уровня геноцида, говорится в исследовании, проведенном по распоряжению министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, сообщает BBC.

В промежуточном докладе, составленном комиссией, которую возглавлял епископ Труро Филип Маунтстивен, говорится, что каждый третий человек на планете оказывается жертвой преследований на религиозной почве.

В том же докладе утверждается, что христиане - наиболее преследуемая категория верующих.

По словам министра Ханта, политкорректность отчасти повинна в том, что эта проблема не поднимается в СМИ и ей не уделяется должного внимания.

Авторы доклада говорят, что христиан массово вынуждают уезжать из родных мест, в результате чего христианство может быть полностью истребелено во многих странах Ближнего Востока.

Например, говорится в докладе, на данный момент христиане составляют всего лишь 1,5% населения среди палестинцев. В Ираке до 2003 года проживали 1,5 млн христиан, а на сегодняшний день их там осталось менее 120 тысяч.

"Данные указывают не только на то, что христиан преследуют во все большем количестве стран, но также, что гонения становятся все более жестокими", - говори епископ Филип Маунтстивен.

"Можно сказать, что в некоторых регионах преследования христиан по своего масштабу и характеру вплотную приблизились к уровню, соответствующему международному определению геноцида по классификации ООН", - добавляет он.

Муж Асии Биби просил убежища в Британии, США и Канаде

Фото: Handout

Министр Джереми Хант распорядился провести это исследование в конце декабря 2018 года, после того, как в прессе разразился скандал вокруг судьбы пакистанской христианки Асии Биби, в адрес которой угрожали смертью, несмотря на то, что суд признал ее невиновной в оскорблении ислама.

Сам Джереми Хант сказал, что британское правительство попросту проспало преследования христиан, но что этот доклад, а также недавние нападения на церкви на Шри-Ланке пробудили всех, вызвав невероятный шок.

В результате серии нападений на церкви и отели на Шри-Ланке в Пасхальное воскресенье погибли 359 человек, и более 500 были ранены.

"Я думаю, что не стоит думать о колониализме, когда мы говорим о религии, которая как-то связана с колониальными державами", - сказал Джереми Хант.

Атмосфера политкорректности

"Вероятно, поэтому многим неудобно поднимать этот вопрос, так как роль, которую играли миссионеры, всегда воспринималась неоднозначно. Несмотря на всю политкорректность, мы не должны забывать, что христиане, которые сейчас подвергаются преследованиям, - одни из самых бедных людей на планете", - добавил министр.

Доклад также особо отмечает ситуацию в странах Центральной Азии, в частности, на постсоветском пространстве.

Правительства этих стран, говорится в докладе, унаследовали советскую практику в отношении любой религии и рассматривают религиозные организации, в том числе и христианские, как угрозу.

Преследования христиан в Центральной Азии принимает разные формы.

Иногда некоторые церкви просто запрещаются - это обычно касается пятидесятников и свидетелей Иеговы. Православные и католики подвергаются менее серьезным преследованиям, частично из-за влияния России, а также потому, что местные власти рассматривают протестантов как потенциальных западных шпионов, говорится в докладе.

В Туркменистане были случаи, когда женщины, перешедшие в христианство из ислама, похищались и их заставляли выходить замуж за мужчин-мусульман.

В большинстве стран Центральной Азии, как и в советские времена, родителям запрещено приводить детей в любое место, где отправляются религиозные обряды.

Комментируя выводы доклада, глава Совета британских евреев Мари ван дер Зиль сказала, что евреи часто подвергались репрессиям и поэтому хорошо понимают сложную судьбу христианских общин, оказавшихся в подобной ситуации.

"Будь то авторитарные режимы или нетерпимость, скрывающаяся за якобы религиозными убеждениями, подобные доклады напоминают нам, что на свете множество мест, где христиане сталкиваются с ужасающим уровнем насилия, издевательствами и притеснениями", - сказала она.

Окончательный доклад будет опубликован этим летом.