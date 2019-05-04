Казахстан — Беларусь: что приготовил Андрей Скабелка? 1 4.05.2019, 10:59

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Андрей Скабелка

Фото: hcsibir.ru

Фавориты чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе сегодня встретятся в Нур-Султане.

В субботу, 4 мая, состоится матч сборных Беларуси и Казахстана в рамках первого дивизиона чемпионата мира-2019, пишет "Прессбол".

ЧМ-2019. ДИВИЗИОН 1А

КАЗАХСТАН — БЕЛАРУСЬ

НУР-СУЛТАН. "Барыс Арена". Начало — в 14.30.

Группа "А": БЕЛАРУСЬ — 9 очков (3 игры), Казахстан — 9 (3), Южная Корея — 6 (3), Словения — 3 (4), Венгрия — 3 (4), Литва — 0 (3).