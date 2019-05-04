Гуаидо: Мадуро заставил военное руководство проходить проверки на полиграфе

Гуаидо: Мадуро заставил военное руководство проходить проверки на полиграфе1
- 4.05.2019, 11:49
У венесуэльского диктатора нет доверия к военным.
Легитимный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо 3 мая заявил, что диктатор Мадуро заставил высшее военное руководство пройти проверки на полиграфе, чтобы убедиться в их лояльности. Об этом сообщает издание El National, пишет "Гордон".
"Я обращаюсь к этим солдатам. Пусть сравнят ответ народа Венесуэлы с поведением тех, кто запирается и прячется в четырех стенах, отправляет на полиграф все руководство, чтобы проверить, кто был с оппозицией, а кто не был", – сказал Гуайдо.
Он высказал мнение, что в правительстве Венесуэлы уже также не доверяют военным.