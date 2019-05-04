Гуаидо: Мадуро заставил военное руководство проходить проверки на полиграфе 1 4.05.2019, 11:49

Хуан Гуаидо

У венесуэльского диктатора нет доверия к военным.

Легитимный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо 3 мая заявил, что диктатор Мадуро заставил высшее военное руководство пройти проверки на полиграфе, чтобы убедиться в их лояльности. Об этом сообщает издание El National, пишет "Гордон".

"Я обращаюсь к этим солдатам. Пусть сравнят ответ народа Венесуэлы с поведением тех, кто запирается и прячется в четырех стенах, отправляет на полиграф все руководство, чтобы проверить, кто был с оппозицией, а кто не был", – сказал Гуайдо.

Он высказал мнение, что в правительстве Венесуэлы уже также не доверяют военным.