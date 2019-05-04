Белорус стал вторым на десятидневном забеге в Нью-Йорке 2 4.05.2019, 12:25

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

За десять дней он преодолел 1078 км.

На соревнованиях по десятидневному бегу в Нью-Йорке 57-летний белорус Леонид Анацко занял второе место, сообщает Белорусская федерация легкой атлетики. Он преодолел 1078 км 875 м, пишет tut.by.

Ежегодные соревнования по десятидневному и шестидневному бегу Sri Chinmoy Ten and Six Day Races проходили в Нью-Йорке в 24-й раз — и это первый год, когда в них участвовал белорус.

Лидчанин Леонид Анацко начал бегать в 2015 году. До этого спортом занимался «как придется», а в детстве еще и много болел. За плечами у белоруса участие во многочисленных европейских ультрамарафонах: в Праге он пробежал за два дня 256 км, в Афинах — за шесть суток 602 км.

Гонка началась 22 апреля. На старт вышли 24 мужчины и 13 женщин. По итогам десяти дней победителем стал возглавлявший гонку с самого начала представитель Монголии, третьим пришел тайванец. Белорус оказался вторым. Перед забегом Леонид ставил цель пробежать не меньше 1000 км. С таким результатом можно попасть на следующее запланированное им соревнование — 3100 миль или около 5000 тысяч км. Преодолеть такую дистанцию смогли только 37 человек в мире, белорусов среди них еще не было.