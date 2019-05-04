Британия: На местных выборах консерваторы показали худший с 1995 года результат 4.05.2019, 12:06

Тереза Мэй

Партия Мэй лишилась 1355 депутатских мандатов.

Руководящая Консервативная партия Британии на местных выборах получила худший с 1995 года результат, потеряв более 1300 мест в местных советах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Согласно окончательным результатам во всех 248 местных советах, Консервативная партия потеряла 1334 советника. Как следствие консерватории потеряли контроль на 45 местными советами.

Сообщается, что это худший результат партии с 1995 года, когда консерватории с Джоном Мейджором во главе потеряли 2000 мест.

Их основные оппоненты из Лейбористской партии потеряли на местных выборах 82 места.

От неудач консерваторов больше всего выиграли либеральные демократы, которые выступали за проведение второго референдума о членстве в ЕС. Партия на местных выборах получила дополнительно 703 места.

Сообщается, что в связи с общими результатами по стране, консерватории и лейбористы получили по 28% голосов. В связи с этим политические обозреватели заговорили о возможном завершении доминирование этих партий.

Отмечается, что это лишь второй такой случай в истории, когда основные партии получили менее чем по 30% поддержки. Впервые это было в 2013 году, когда на местных выборах сильно проявили себя евроскептики из UKIP.

Напомним, местные выборы прошли в Англии и Северной Ирландии, избиратели выбирали 248 английских советов, шесть мэров и 11 советов в Северной Ирландии. Обе основные партии признали, что их неудачи связаны с проблемами в процессе Brexit.