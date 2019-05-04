Выбрана самая красивая купюра 2018 года 1 4.05.2019, 12:36

Всего в прошлом году в мире появилось около 150 новых банкнот.

Купюра в 10 канадских долларов признана самой красивой банкнотой в 2018 году по итогам конкурса Международного банкнотного сообщества, International Bank Note Society, IBNS (на снимке вверху — логотип общества), пишет «Вокруг света».

На одной из сторон вертикально ориентированной купюры изображена Виола Десмонд, известная своей борьбой с расовой сегрегацией. С другой – Музей прав человека в Виннипеге.

По словам организаторов конкурса, канадская банкнота одержала безоговорочную победу. В первую пятерку вошли также 200 швейцарских франков, 500 норвежских крон, 100 российских рублей и 40 долларов Соломоновых Островов.