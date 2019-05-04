Президент в законе: в чем шанс Зеленского Айдер Муждабаев

4.05.2019, 13:28

Айдер Муждабаев

Фото: Александр Гончаров / Апостроф

Шестой президент Украины должен выбрать свой путь.

"В законе" – это, конечно, фигура речи. Был у нас уже один такой, да весь вышел. На самом деле речь о другом. Я хочу поговорить с вами о том, какие возможности есть у президента Владимира Зеленского, чтобы не повторять ошибки предыдущих руководителей Украины. Чтобы его президентство стало успешным как для него лично, так и для страны с прицелом на будущее.

Некоторые сравнивают Зеленского с Дональдом Трампом, и по некоторым внешним проявлениям можно уловить общее. Но я считаю, что путь Трампа для Зеленского как раз станет ошибкой, и роковой. Он должен выбрать свой путь. И, на мой взгляд, единственно верный выбор – это отличаться от других тем, чтобы стать и оставаться на протяжение всего срока президентом в рамках его должностной ответственности и полномочий.

Не стремиться служить в каждой бочке затычкой. Не пытаться всё и всех подмять под себя. Не руководить каждым чихом, а делегировать полномочия. И главное – принимать решения в соответствии с законом, здравым смыслом, с пользой для страны и с принципами, от которых Украине никак нельзя отступать.

Конечно, это не гарантирует Зеленскому всенародного обожания, его в любом случае не будет. Но, как в математическом правиле про "необходимое и достаточное", успешное президентство с может состояться только в случае такого политического подхода.

Айдер Муждабаев, "Украинская правда"