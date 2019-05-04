Видеофакт: Марс, каким вы его не знаете 4.05.2019, 13:38

Финский кинорежиссер объединил тысячи снимков поверхности Марса в высококачественное видео.

Атмосфера Марса насыщена пылью, поэтому обзор даже с близкого расстояния достаточно ограничен. Специалисты поясняют, что лучший способ рассмотреть мельчайшие детали на поверхность планеты — это использовать обработанное цифровое изображение. Именно это и сделал финский кинорежиссер Ян Фройдман (Jan Fröjdman): обработав снимки, сделанные камерой High Resolution Imaging Science Experiment, он объединил их в 4,5-минутное видео. Титаническую работу Фройдман проделал вручную, не прибегая к специальным программам, пишет National Geographic.

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Камера High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) установлена на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). HiRISE - это телескоп-рефлектор с апертурой 0,5 м, самый большой телескоп, отправленный в глубокий космос. Разрешение камеры достигает 30 см на пиксель при нахождении на высоте в 300 км над поверхностью Марса; ширина полосы захвата - до 6 км. Первую съемку Марса HiRISE осуществила 10 марта 2006 года, когда MRO достиг марсианской орбиты.

С тех пор было получено более 50 000 высококачественных фотографий. Они выполнены методом анаглифа, то есть являются стереоизображениями. Просматривать их следует с помощью специальных очков. Финский режиссер облегчил задачу знакомства с Марсом: обработав каждую из фотографий, он оставил их трехмерными, исключив необходимость использования очков. Благодаря динамике фильма у зрителя создается ощущение собственного полета над поверхностью Красной планеты. Если вы любите видео о Марсе, тогда вам точно понравится этот минифильм, созданный Европейским космическим агентством.