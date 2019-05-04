Могилевчане требуют отправить в отставку зампредседателя горисполкома 4.05.2019, 13:49

Алла Галушко

Фото: city.mogilev.by

Причиной стали регулярные запреты на проведение мирных собраний в городе.

Председатель областной организации ОГП Владимир Шанцев и координатор БХД в Могилевской области Олег Аксёнов подали в горисполком уведомление об очередном пикете, сообщает «Могилевская весна».

В этот раз они собираются требовать отставки заместителя председателя Могилевского горисполкома Аллы Галушко. По городу она отвечает за идеологию, культуру и дела молодежи. В её обязанности также входит контроль за разрешением и проведением массовых мероприятий в Могилеве.

По мнению политиков, она регулярно по надуманным причинам запрещает проведение в городе массовых мероприятий граждан, политических партий и общественных объединений.

В апреле Алла Галушко не дала Шанцеву и Аксёнову согласия на проведение пикета за перенос завода «Омск Карбон Могилев» на родину президента. Тогда же она отказала могилевским правозащитникам в проведении «Монстрации».

Свои отказы она мотивировала тем, что в день, когда политики и правозащитники хотели провести пикеты, в единственном разрешенном для массовых мероприятий месте должен был пройти футбольный турнир.

Позже нам удалось выяснить, что горисполком организовал футбол уже после получения уведомлений на проведение мирных собраний.

Проблема в том, что пикет Шанцева и Аксёнова с требованием отставки Аллы Галушко должна одобрить сама Алла Галушко, которая и «обычные» массовые мероприятия не разрешает.