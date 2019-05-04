Тренер Азаренко: В Штутгарте я увидел, что прежняя Вика вернулась 4.05.2019, 14:07

Виктория Азаренко

Вим Фиссетт рассказал о прогрессе белорусской теннисистки.

Наставник Виктории Азаренко бельгиец Вим Фиссетт объяснил, как его подопечной удалось выйти на качественный уровень тенниса после провала на старте сезона. Фиссетт сделал это во время дня общения с прессой тренеров ведущих игроков Женской теннисной ассоциации, который состоялся в рамках грунтового турнира в Мадриде, пишет tut.by.

— Наши тренировки все те же, что и раньше, — издалека начал Вим. — Вика — трудяга. Самый трудолюбивый игрок, с которым я когда-либо работал за 10 лет в туре. Она очень предана делу, сосредоточена и всегда первой появляется на тренировке. Это то, чего ты ждешь от игрока, будучи тренером.

Фиссетт напомнил, что начало сезона не было простым для Азаренко. На турнире в Окленде и на открытом чемпионате Австралии белоруска выбыла в первом раунде, а свою первую победу одержала лишь в конце января.

— Пожалуй, это был худший момент в ее карьере, — считает Фиссетт. — На турнирах в январе и феврале Вика пристреливалась. Думаю, она ждала слишком многого от себя, что вызывало напряжение в теле и не позволяло реализовать все то, чего ей хотелось. […] Затем она решила, что теннис будет ее работой, а не жизнью. Ведь если относиться к теннису, как ко всей жизни, то, когда в теннисе дела не ладятся, то, кажется, что это касается и всей жизни. Она изменила отношение к теннису, вот и все.

Я выражаю ей огромное уважение за те шаги, которая Вика сделала на неделе после вылета на AO-2019. Все было в ее руках. Она проделала огромную ментальную работу и все еще прилагает усилия для того, чтобы основание у ее уверенности было прочным.

Сейчас я вижу ту самую старую Вику, и мне нравится наблюдать за ней во время матчей. Она демонстрирует уверенность и спокойствие, развлекает поклонников тенниса, что приводит меня в восторг. Да, на турнире в Штутгарте я увидел, что прежняя Вика вернулась. Я супер счастлив! С нетерпением жду, что же будет дальше.