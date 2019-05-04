Украинский паспорт в мировом рейтинге опередил российский на более чем 10 позиций 4.05.2019, 14:15

1,262

ФОТО С САЙТА ALEXTV.ZP.UA

Владельцы украинского паспорта могут путешествовать в 91 страну без визы.

Украинский паспорт занял 23 место в мировом рейтинге Passport Index 2019, чем опередил российский, который оказался на 37 месте. Passport Index определяет рейтинг паспортов по возможности с помощью них путешествовать по миру, пишет «Зеркало недели. Украина».

Так, при наличии украинского паспорта без визы можно посетить 91 страну, еще в 42 государствах можно получить визу по прибытию. Для поездки в 65 стран украинцам понадобится виза.

Вместе с Украиной 23 позицию разделили Маврикий, а также Антигуа и Барбуда. Владельцы паспортов этих государств могут путешествовать без визы 99 и 100 стран соответственно, по упрощенной процедуре – до 34 и 33 стран соответственно, с визой – в 65 стран.

В свою очередь, Россия оказалась на 37 месте. Граждане РФ могут путешествовать без визы в 81 страну, в 36 странах россияне могут получить визу по прибытии, для путешествий в еще 81 страну россиянам нужна виза.

Первое место в рейтинге самых сильных паспортов мира занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, который открывает право свободного или с получением визы по прибытии посещения 171 страны.

Как сообщалось, в декабре прошлого года украинский паспорт в рейтинге Global Passport Power Rank 2018, занял 28 позицию среди 167 стран мира. Правда в сентябре паспорт Украины занимал 24 место.