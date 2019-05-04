У Кремля едва ли получится выиграть у Украины 11 Константин Эггерт

4.05.2019, 14:53

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Константин Эггерт

Если Путин продолжит упорствовать в своих играх с раздачей паспортов, то новая порция санкций вполне вероятна.

Решение начать раздачу российских паспортов жителям так называемых "народных республик" на де-факто захваченной украинской территории нужно воспринимать как попытку Москвы убить одним выстрелом двух зайцев.

Как Зеленский оскорбил Путина

Во-первых, это прямой ответ на выступления Владимира Зеленского, в которых он, по сути, призвал всех граждан авторитарных государств постсоветского пространства, включая Россию, к народной революции по образцу Украины. Ни один политик на территории бывшего СССР ни разу не обращался к Путину в таком тоне, даже его главный враг Михаил Саакашвили.

Владимир Александрович заговорил с Владимиром Владимировичем на том языке, на котором хозяин Кремля привык выступать соло - на языке ценностей. Он в нескольких фразах сформулировал концепцию свободы и достоинства как желанных и значимых для всех - в противовес путинской свинцовой "стабильности" и дешевому газу в обмен на лояльность. Российский лидер такого оскорбления не простит и вызов примет.

Никакие заявления Берлина, Лондона и Вашингтона с осуждением решения предоставлять жителям востока Украины гражданство России в упрощенном порядке не остановят Путина, угрожающего соседней стране "абхазским вариантом". Более того, дополнительный указ Путина об упрощенной выдаче паспортов РФ гражданам Сирии, Ирака, Йемена и Афганистана, имеющим связи с Россией, - откровенный троллинг западных лидеров в типичном путинском стиле: "Я же говорил вам, что мы заботимся о правах человека! Вы несчастных сирийцев держите в лагерях беженцев в Турции, а мы им широко распахиваем двери".

Украинцы идут на смену таджикам и киргизам?

Во-вторых, Путин своим решением пытается сломать Украину экономически и одновременно улучшить демографическую и экономическую ситуацию в России. Подобного рода советы ему давали давно. Бывший лидера донбасских сепаратистов и, возможно, сотрудник российских спецслужб Александр Бородай в видеоблоге еще в середине февраля 2014 года, когда судьба Виктора Януковича была неясна, предлагает расчленить Украину, отобрав у нее юг и восток.

Причем в качестве едва ли не главной причины экс-"премьер-министр" так называемой "ДНР" называл демографическую проблему. Украина, с точки зрения Бородая, это своего рода резервуар для пополнения сокращающегося населения России людьми славянского происхождения со схожим менталитетом. То, что говорил Бородай, полностью соответствуют тому, что мы знаем о воззрениях кремлевской верхушки и самого Путина на историю, мировую и российскую.

С того времени, когда Александр Бородай, сыгравший важнейшую роль в захвате Донецка и, совершенно очевидно, обладавший и обладающий хорошими связями в российских верхах, записывал свой блог, в активную жизнь вступило поколение детей, родившихся в девяностых - самое малочисленное за последние полвека. А поскольку старение населения остановить не удалось, то именно на этих молодых людей ложится все более тяжелое бремя поддержания в рабочем состоянии пенсионной системы.

Миграция из Центральной Азии, обеспечивавшая приток рабочих рук, замедлилась по трем причинам - экономической стагнации, девальвации рубля и изменений в Узбекистане, где президент Мирзиёев снял массу ограничений на деятельность мелкого и среднего бизнеса, которые были введены ныне покойным президентом Исламом Каримовым. Сотрудничество в рамках ЕАЭС на сегодня исчерпало свои возможности из-за доминирования государственных структур, коррупции, неразвитости экономической структуры входящих в него стран.

Однако, несмотря на в целом (относительно) бесконфликтную интеграцию таджиков, киргизов и узбеков в России, миграция из центральноазиатских стран создает потенциал социально-политической напряженности (по крайней мере в некоторых регионах России), которой Путин стремится всеми силами избежать.

Заманивание украинских граждан в Россию выглядит в его глазах беспроигрышным вариантом - он и по Украине бьет, и помогает улучшить демографическую картину в России. Плюс, среди украинцев потенциально больше высококвалифицированных специалистов, чем среди жителей Центральной Азии.

У Кремля едва ли получится выиграть у Украины

Угроза распространить упрощенную процедуру получения гражданства на всех граждан Украины - форма еще более масштабного политико-экономического шантажа будущего президента Зеленского, чем раздача паспортов жителям оккупированных районов востока, многие из которых уже успели перебраться в Россию.

Но я не уверен, что эта стратегия, как часто бывает с Кремлем, сработает. Еще три года назад предложение гражданства было бы намного эффективнее. Но с июня 2017 года граждане Украины имеют право безвизового въезда в страны Шенгенской зоны. Паспорт с трезубцем в международных рейтингах стоит выше паспорта с двуглавым орлом. Многие используют эту возможность для легального, полулегального и, что греха таить, нелегального трудоустройства.

Польские власти утверждают, что приняли за четыре года миллион украинских беженцев, часть которых обосновалась в стране. Литва, одно из государств, наиболее активно поддерживающих Украину, выдает украинцам бесплатные временные полугодичные разрешения на работу. Россия с ее падающими пятый год подряд реальными доходами населения, нестабильностью и чиновничье-полицейским произволом выглядит сейчас не так уж и привлекательно.

У Кремля едва ли получится выиграть у Украины, страдающей от тех же социальных недугов, что и Россия, демографическую войну. Если Путин продолжит упорствовать в своих играх с раздачей паспортов, то новая порция санкций вполне вероятна. Он это понимает.

Константин Эггерт, "Немецкая волна"