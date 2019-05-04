Таинственные Хотины 4 Владимир Денисов

4.05.2019, 15:23

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При чем здесь Александр Лукашенко?

Арест экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина неожиданно поднял большую тему бизнес-интересов «семьи» Александра Лукашенко в России. Вряд ли этот вопрос возник случайно - на фоне резкого обострения отношений между Минском и Москвой.

РЕПУТАЦИЯ «КОШЕЛЬКОВ ЛУКАШЕНКО»

19 апреля Следственный комитет России сообщил, что основной владелец банка «Югра» Алексей Хотин задержан в результате совместных мероприятий Следственного комитета, ФСБ и МВД России. Задержание произошло по делу о хищении у организации RUR7,5 млрд. Уточнялось, что в отношении Хотина возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО «Банк «Югра» по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы. Вскоре после задержания в качестве меры пресечения суд определил Хотину домашний арест.

Напомним, что Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018г. по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. Также известно, что уголовного преследования бизнесмена добивался Банк России. Другие крупные кредиторы «Югры» утверждают, что заявлений в правоохранительные органы не писали.

Деловая газета «Ведомости» указывает, что ЦБ отозвал лицензию у «Югры» еще в июле 2017г. Банк Хотина установил не один рекорд. Выплаты АСВ после банкротства банка составили рекордные RUR170 млрд. Вокруг банка произошло первое в истории России масштабное противостояние ЦБ и прокуратуры, а бывшие владельцы продолжали бороться за банк даже после отзыва лицензии.

Все сказанное могло бы остаться сугубо внутрироссийской историей, однако «огонь» перекинулся на белорусско-российские отношения. Алексея Хотина задержали ровно в тот день и в то время, когда Александр Лукашенко выступал с посланием. После чего телеграм-канал «Незыгарь» сразу написал: «Лукашенко играет в российской экономике куда более заметную роль, чем принято думать. На территории России существует отлично замаскированный бизнес семьи Лукашенко с годовым оборотом в несколько миллиардов долларов. Оперативное руководство им осуществляла пара крипто-бизнесме-нов - Юрий и Алексей Хотины, отец и сын».

Вообще, история с семьей Хотиных в качестве то ли менеджеров бизнеса окружения Лукашенко в РФ, то ли «кошелька Батьки» в России, окутана молчанием. Здесь сложно опираться на факты, приходится довольствоваться слухами, сливами информации и мнениями экспертов. Ну и, конечно, искать совпадения фактов и персоналий.

Еще в сентябре 2017г. подробно писалось о Хотиных и их связи с «семьей» Лукашенко: «Хотины - выходцы из Беларуси, заниматься бизнесом стали после прихода к власти Александра Лукашенко - в 1994г. Первым их предприятием стала компания по производству белорусской косметики и парфюмерии «Белкосмекс». Уже в 1997г. отец и сын переезжают в Москву, где арендуют помещения у мясокомбината «Микомс», а затем выкупают их по дешевке. К 2004г. Хотины уже владеют порядка 1 млн кв. м в Москве. По некоторым данным, этот семейный бизнес активно поддерживался белорусскими чиновниками и силовиками, которые, как и предприниматели, перебрались в Россию. Другие источники утверждают, что покровителем Хотиных является сам Лукашенко».

Еще раньше российское издание «Ресурсная Федерация» писало: «Биографии Хотина-старшего (Юрия) и его сына Алексея тоже до сих пор покрыты абсолютным мраком неизвестности. Про Алексея известно лишь, что он предположительно 1974-1975г. рождения. Ходят слухи, что оба Хотина имеют отношение к армии, старший якобы закончил некое военное училище и затем служил офицером в советской армии. Проверить это невозможно. Большая часть информации о Хотиных как о конкретных людях в деловых изданиях («Ведомости», «КоммерсантЪ», Forbes, РБК) идет со ссылкой на анонимные источники, а часть людей, которых записывают в их покровители, - Сергей Миронов, Герман Греф и т.п. - опровергают сам факт близкого знакомства с ними».

«В 2009г. в Москву перебрался жить и работать Владимир Наумов, возглавлявший в 2001-2009гг. МВД Беларуси, а ранее - Службу безопасности Лукашенко. В 2009-2012гг. генерал работал на высокой должности в корпорации Сергея Чемезова «Ростехнологии», после чего ушел в тень,- пишет «Ресурсная Федерация». - Как полагают источники Forbes, именно Наумов был связующим звеном между Хотиными и российскими силовиками - Грызловым, Патрушевым, Прониным и другими».

О том же упоминают и «Ведомости»: «Семья Хотиных в хороших отношениях с экс-министром внутренних дел Беларуси Владимиром Наумовым, который познакомил их с бывшим руководителем российского МВД и экс-спикером Госдумы Борисом Грызловым, оказывающим им теперь свою поддержку».

Вскоре после ареста Алексея Хотина издание «Русский монитор» написало: «Арест Хотина, которого небезосновательно называют «кошельком» Лукашенко, является еще одним ходом (после нефтяного шантажа) Москвы в российско-белорусском покере, цель которого - вынудить строптивого Лукашенко к дальнейшему «объединению» с РФ ради того, чтобы оставить Путина у власти после 2024г.».

В свою очередь, белорусский аналог «Незыгаря» - телеграм-канал «Трикотаж» - сообщил, что Александр Лукашенко активно включился в спасение своего российского «кошелька».

«После того как зашатался банк «Югра», Хотины начали методично выводить кэш из банка и из России. Основной маршрут пролегал в Минск. Этот процесс значительно активизировался после неудачной попытки добиться назначения удобного для Лукашенко российского посла. Начиная с конца прошлого лета, как только Михаил Бабич приехал в Минск, «авиапосылки» от Хотиных следовали одна за другой, - сливает инсайдерскую информацию «Трикотаж». - По оценкам наших друзей в белорусских силовых органах и МИДе, к ноябрю 2018г. семья Лукашенко получила из России не менее RUR5-6 млрд наличными, и возникла проблема, куда их девать. Половину вложили в контрабанду и перемаркировку «санкционки», что существенно увеличило ее поток. Оставшееся «отстирали» на открывшейся весьма кстати Минской криптовалютной бирже».

По информации того же источника, Лукашенко сейчас ведет активные переговоры с представителями арабского финансового мира из стран, не подверженных разного рода потрясениям - прежде всего, Саудовской Аравии и ОАЭ. Цель переговоров - срочно подключить арабов к спасению Хотиных и их активов, в первую очередь - нефтяных компаний и банка «Югра». В обмен на прямое участие арабов в капиталах этих предприятий им обещаны частные миллиардные инвестиции в их проекты. Переговоры идут без участия белорусского МИДа, через давнего конфидента Лукашенко Виктора Шеймана и старшего сына Лукашенко Виктора. Результат уже есть: сообщается, что в состав учредителей «Югры» пожелал войти саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд.

ДО ПЕРВОГО СЕРЬЕЗНОГО КОНФЛИКТА

Фоном для ареста Алексея Хотина стал конфликт между официальным Минском (в лице МИДа и администрации Лукашенко) с российским послом Михаилом Бабичем. По факту, в Минске требуют заменить проработавшего всего полгода посла - отношения не сложились.

Интересно, что в государственных белорусских медиа Бабич никогда не выступает источником, его общение с белорусским МИДом происходит через российские либо белорусские негосударственные медиа. При этом Бабич весьма контактен, много и охотно общается в Беларуси, включая глав предприятий и региональных начальников. Белорусские власти этой активности не препятствуют, но явно ею недовольны. Хотя бы потому, что Михаил Бабич, сконцентрировавшись на аргументированной критике Лукашенко, быстро стал де-факто значимым белорусским политиком.

На фоне дипломатической конфронтации углубился и конфликт вокруг нефти. В ответ на угрозу приостановить транзит нефти по белорусскому участку нефтепровода «Дружба» глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что в случае такого форс-мажора Россия направит транзит через морские порты. Действительно, сегодня у России нет мощностей для полной компенсации приостановки транзита через Беларусь.

ФАС России рассмотрел предложение белорусской стороны об увеличении тарифов на транзит российской нефти на 23% и нашел такое увеличение нецелесообразным. Сразу после чего и начался грандиозный скандал из-за резкого ухудшения качества российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба» на белорусские НПЗ.

Теперь наблюдатели сходятся во мнении, что арест Алексея Хотина по довольно уже старому делу банка «Югра» - прямой намек Александру Лукашенко: или он перестает торпедировать ускоренную интеграцию двух стран в рамках Союзного государства, или он вслед за нефтяным субсидированием со стороны РФ потеряет возможность вести негласный бизнес в России. Другим таким намеком стала спецоперация российских силовиков против контрабанды овощей и фруктов через Беларусь.

КТО СЛЕДУЮЩАЯ ЖЕРТВА?

Сейчас, судя по поступающей кулуарной информации, идет большая перегруппировка бизнеса лукашенковского окружения. Многие прежние проекты за пределами Беларуси закрываются - если они в России - и, наоборот, открываются новые: на Балканах и в Украине. При этом удар по Хотиным оказался большой неожиданностью, так как Москва сыграла на опережение. В результате лукашенковскому окружению не хватило времени, чтобы тихо свернуть и обналичить российские активы. Теперь все боятся, что следующий удар по интересам «семьи» будет адресован бизнесмену Дмитрию Мазепину, работающему в cтранах Балтии.

Владелец «Уралхима» и «Уралкалия» Мазепин родился в Минске. Как и задержанный экс-банкир Хотин, закончил Минское суворовское училище, после чего оба сослуживца пошли на военную службу по линии госбезопасности и с этого момента не теряли друг друга из виду. С годами оба стали ассоциироваться с бизнес-интересами окружения Лукашенко в Москве.

Дмитрий Мазепин известен своим участием в «торговой войне» России и Беларуси 2013г. Тогда после задержания в Минске главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера и трех месяцев, проведенных им в СИЗО КГБ, структура акционерного владения крупнейшего в мире производителя калийных удобрений «Уралкалия» изменилась настолько, что стала фактически единой компанией с другим активом Мазепина - «Уралхимом».

После этого Лукашенко больше не вмешивался в российский экспорт калийных солей, а Мазепину прикрутили на грудь медаль героя и назвали большим дипломатом. Однако резкое ужесточение позиции Москвы в отношении Лукашенко весной 2019г. означает, что и у Мазепина могут возникнуть большие проб-лемы. По неофициальной информации, пока Хотин находится под домашним арестом, Мазепин начал вывод части своих активов за рубеж. Его компания сообщила, что запускает создание нового химического бизнеса в Замбии и Зимбабве.

Владимир Денисов, «БелГазета»