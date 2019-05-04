Зеленский: Хотим провести инаугурацию 19 мая 4 4.05.2019, 15:27

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фото: UNIAN

Новоизбранный президент Украины на встрече с руководителями фракций парламента будет предлагать именно эту дату инаугурации.

Об этом он сообщил журналистам под зданием Верховной Рады, cообщает "Украинская правда".

"Мы будем предлагать 19 число, так хотим", - ответил Владимир Зеленский на вопрос, на какой дате инаугурации будет настаивать.

Он также отметил, что тема инаугурации будет главной темой встречи с председателями фракций.

"Начнем с этого, а потом продолжим разговор. Мы хотим откровенную одну встречу, чтобы мы договорились хоть о чем-то. О чем-то надо начинать говорить", - сказал Зеленский.