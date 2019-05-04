Почему Москва бьется за Мадуро 2 Герман Обухов

4.05.2019, 15:47

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Когда узурпатор будет окончательно свержен, то в Венесуэлу пойдут инвестиции.

Почему Москва бьется за Венесуэлу? Венесуэла — лидер по запасам нефти, 18% мировых запасов и опережает все страны, включая Саудовскую Аравию. Сегодня она добывает лишь 2,5 тыс. баррелей в день, тогда как Саудовская Аравия 10 500 тысяч, а Россия 10 300 тысяч. Соединенные Штаты ввели только что эмбарго на покупку нефти в Венесуэле. Бензин в Штатах тут же подорожал на 10%. Что будет, если Штаты введут эмбарго на покупку нефти в России — бензин в Америке подскочет до 5 долларов за галлон, сейчас он около 3 долл. Народ в Америке это не поймет.

Если получится в скором времени свалить Мадуро, которого поддерживает Москва, то в Венесуэлу пойдут инвестиции и там на месте можно будет перерабатывать тяжелую нефть гораздо дешевле, чем в Штатах.

Добыча нефти в Венесуэле может сравняться с добычей нефти в России. В США пойдут танкеры не с нефтью, а с бензином. Вот тогда можно будет говорить об эмбарго на покупку нефти в России, что для РФ «туши свет» — 40% бюджета (в Венесуэле 90%). Вывод очень простой — те, кто болеют за Мадуро - это самая примитивная агентура Москвы.

Герман Обухов, inforesist.org