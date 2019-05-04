В Беларуси подорожал интернет 9 4.05.2019, 16:00

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Также выросли цены на некоторые другие услуги «Белтелекома».

Стоимость доступа в Интернет, а также пакетов услуг электросвязи увеличилась на 4%. В среднем на 5% подорожали услуги телеграфной связи, международных телефонных соединений, услуг телевидения, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочных информационных услуг, пишет сайт myfin.by.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания.